На сцену Концертного зала Мариинского выйдут пуритане — и это одна из самых сложных для исполнения опер

Опера Винченцо Беллини «Пуритане» рассказывает о событиях времен Английской гражданской войны: ее события разворачиваются в 1649 году, и ее герои — пуритане, то есть английские протестанты, последователи кальвинизма. А также — их противники, роялисты. Их история развернется на сцене Концертного зала Мариинского театра вечером 30 ноября (6+).

События развиваются в замке, где должна пройти свадьба дочери сэра Уолтона, генерал-губернатора, командующего войсками Кромвеля. Сначала ее хотят выдать за нелюбимого, но потом меняют решение и ее женихом становится любимый человек — но приверженец Стюартов. Посреди действа он обнаруживает среди гостей пленницу Уолтонов, которая оказывается королевой Генриеттой, вдовой казненного пуританами Карла I. Жених решает спасти ее и выводит из замка под видом своей невесты. А настоящая невеста сходит с ума.

Но в итоге все заканчивается хорошо, все остаются живы, рассудок к девушке возвращается, политики тоже договариваются между собой и милуют противников.



Работая над сочинением, Беллини, по его собственному признанию, хотел заставить слушателя «плакать, ужасаться, умирать». И опера стала триумфом мастера бельканто, и по сей день ее считают одной из самых сложных опер для певцов, доступной только мастерам.

