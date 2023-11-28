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    «Скандинавию» будут перекрывать 15 раз за два дня — на трассе меняют линии электропередачи

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    Фото: Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад»
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    В Выборгском районе Ленинградской области в ближайшие два дня будут полностью перекрывать движение транспорта на короткое время — не более 15 минут: 29 ноября — 9 раз, 30 ноября — 6 раз. Об этом 28 ноября сообщает Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

    На дороге А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой запланировано переустройство линий электропередачи на 118-м километре.

    Упрдор «Северо-Запад» сообщает точное время остановки движения.

    29 ноября оно запланировано на 10:00, 10:30, 11:15, 11:45, 13:00, 13:30, 14:15, 14:45, 15:15.

    30 ноября 2023 — на 10:00, 10:30, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15.

    Работы выполняются в рамках реконструкции участка федеральной дороги А-181 «Скандинавия» с 100-го по 134-й километры. Перекрытия движения транспорта будут краткосрочными, но ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит автомобилистов внимательно планировать маршруты в среду и четверг.

    Фото: Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад»

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