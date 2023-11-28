    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, вос

    746мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88.7eur97.16

    «Все разъедутся на новых автомобилях, а рынок не будет существовать». Бизнес оценил эффективность мер господдержки беспилотников

    1166
    7 комментариев

    Трата сотен миллиардов рублей на развитие беспилотной авиации может не принести результата, если государству не удастся снять часть действующих административных барьеров. Такое мнение высказали участники конференции «Беспилотные технологии сегодня и завтра» и форсайт-сессии «Беспилотные технологии: взгляд в будущее», состоявшихся 28 ноября в рамках форума «Российский промышленник».

    «На разработку, на изготовление, на сертификацию и поддержание летной годности нужны деньги. Все это в конечном итоге транслируется на заказчика услуги. И либо мы платим за НИР, либо разделяем затраты с эксплуатантом, либо это частные средства», — прокомментировал руководитель отдела беспилотных авиационных систем «Почты России» Антон Никифоров.

    По его словам, государство может влить в отрасль несколько сотен миллиардов рублей, что сделает услуги беспилотной авиации на время выгодными для заказчиков. «Но пройдет полгода-год, деньги закончатся, все разъедутся на новых автомобилях, а рынок не будет существовать. Когда меры поддержки закончатся, мы вернемся в ту же точку, где мы находимся сегодня», — подчеркивает он.

    Государству важно не столько раздать деньги, сколько снять установленные им самим административные барьеры, считает Глеб Бабинцев, генеральный директор ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕКСТ».

    Одна из проблем — получение сертификата летной годности, без которого ни один разработчик не имеет права поднять в воздух БПЛА. Но, чтоб получить такой сертификат, нужны как минимум испытания, пояснил Глеб Бабинцев.

    Существует также барьер, связанный с требованиями к безопасности полетов. Тотальные запреты на полеты дронов, введенные в ряде регионов, способствуют деградации отрасли. «Контракты срываются, новые не заключаются, алгоритма, как пробиться через запрет, не существует», — комментирует он.

    Государственное финансирование нацпроекта по развитию беспилотных авиасистем составит 660 миллиардов рублей до 2030 года, ранее сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Только в 2024–2026 гг. объем поддержки превысит 300 млрд рублей.

    Подробнее о том, как бизнес оценил предложенные меры господдержки, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close