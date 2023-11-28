«Все разъедутся на новых автомобилях, а рынок не будет существовать». Бизнес оценил эффективность мер господдержки беспилотников

Трата сотен миллиардов рублей на развитие беспилотной авиации может не принести результата, если государству не удастся снять часть действующих административных барьеров. Такое мнение высказали участники конференции «Беспилотные технологии сегодня и завтра» и форсайт-сессии «Беспилотные технологии: взгляд в будущее», состоявшихся 28 ноября в рамках форума «Российский промышленник».

«На разработку, на изготовление, на сертификацию и поддержание летной годности нужны деньги. Все это в конечном итоге транслируется на заказчика услуги. И либо мы платим за НИР, либо разделяем затраты с эксплуатантом, либо это частные средства», — прокомментировал руководитель отдела беспилотных авиационных систем «Почты России» Антон Никифоров.

По его словам, государство может влить в отрасль несколько сотен миллиардов рублей, что сделает услуги беспилотной авиации на время выгодными для заказчиков. «Но пройдет полгода-год, деньги закончатся, все разъедутся на новых автомобилях, а рынок не будет существовать. Когда меры поддержки закончатся, мы вернемся в ту же точку, где мы находимся сегодня», — подчеркивает он. Государству важно не столько раздать деньги, сколько снять установленные им самим административные барьеры, считает Глеб Бабинцев, генеральный директор ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕКСТ».

Одна из проблем — получение сертификата летной годности, без которого ни один разработчик не имеет права поднять в воздух БПЛА. Но, чтоб получить такой сертификат, нужны как минимум испытания, пояснил Глеб Бабинцев.

Существует также барьер, связанный с требованиями к безопасности полетов. Тотальные запреты на полеты дронов, введенные в ряде регионов, способствуют деградации отрасли. «Контракты срываются, новые не заключаются, алгоритма, как пробиться через запрет, не существует», — комментирует он.