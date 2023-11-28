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    Патриарх Кирилл: идеология не нужна тем, кто любит свою страну, народ и культуру

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    Тем, кто любит свою культуру, народ и страну, не нужна никакая идеология. Такое мнение патриарх Московский и всея Руси Кирилл озвучил 28 ноября в ходе пленарного заседания XXV Всемирного русского народного собора.

    По словам патриарха, идеологии могут меняться в зависимости от политической ситуации. Поэтому, сделал вывод предстоятель РПЦ, единство на такой основе непрочно и может рассыпаться.

    «Наша страна на печальном историческом опыте минувшего столетия хорошо это знает. Именно с учетом отрицательного, но все же ценного опыта в действующей сегодня российской Конституции закреплен запрет на установление общей государственной идеологии, обязательной для всех», — добавил Кирилл.

    Он добавил, что у России и так есть национальная идея. «Она у нас и так уже есть. Что может лучше, если хотите, эффективнее мотивировать человека на созидательные труды, на благо общества, нежели искренняя любовь и преданность Родине?» — спросил патриарх.

    «Тем, кто по-настоящему любит страну, свой народ и культуру, не нужна никакая идеология. Не нужно ничего придумывать и изобретать. Всё самое главное у нас уже есть. Богатейшие духовные культуры о традиции православия, уникальный ценный опыт совместного мирного проживания и уважительного взаимодействия с представителями других национальностей и религий, надо только быть достойными наследниками наших предков и жить в соответствии с убеждениями, чтобы дело со словами не расходилось», — заявил глава РПЦ.

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