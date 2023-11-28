Патриарх Кирилл: идеология не нужна тем, кто любит свою страну, народ и культуру

Тем, кто любит свою культуру, народ и страну, не нужна никакая идеология. Такое мнение патриарх Московский и всея Руси Кирилл озвучил 28 ноября в ходе пленарного заседания XXV Всемирного русского народного собора.



По словам патриарха, идеологии могут меняться в зависимости от политической ситуации. Поэтому, сделал вывод предстоятель РПЦ, единство на такой основе непрочно и может рассыпаться.

«Наша страна на печальном историческом опыте минувшего столетия хорошо это знает. Именно с учетом отрицательного, но все же ценного опыта в действующей сегодня российской Конституции закреплен запрет на установление общей государственной идеологии, обязательной для всех», — добавил Кирилл.