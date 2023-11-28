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    В Екатеринбурге две мамы подрались у детского сада после конфликта в мессенджере

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    Драка двух мам произошла возле детского сада «Апельсинки» в Екатеринбурге, куда обе женщины водят своих детей. Поводом стала переписка в мессенджере, в которой обсуждали другую потасовку. Подробности 28 ноября сообщает E1.RU.

    Конфликт произошел у дверей дошкольного учреждения на улице Мехренцева. Накануне женщины переписывались, обсуждая драку в местном торговом центре, и поспорили из-за национальности дерущихся. Переписка закончилась взаимными грубостями.

    На следующий день обе мамы случайно встретились возле дверей детсада, когда пришли за детьми. Сначала у них возникла перепалка, а после началась рукопашная. В результате одна из женщин получила перелом носа и обратилась с заявлением в полицию.

    Заявление по факту конфликтной ситуации зарегистрировано в отделе полиции № 4 Ленинского района. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, службой участковых уполномоченных проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, — рассказали в городском управлении МВД.

    Пострадавшая женщина утверждает, что ее обидчица угрожала ей ножом. Вторая в разговоре с журналистами это отрицает, говоря, что попросила повторить оскорбления ей в лицо и извиниться, но вторая, якобы, ее оттолкнула, после чего завязалась потасовка.

    В самом садике сообщили, что не в курсе конфликта между родителями и добавили, что с обеими мамами у администрации хорошие отношения.

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