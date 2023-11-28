В Екатеринбурге две мамы подрались у детского сада после конфликта в мессенджере

Драка двух мам произошла возле детского сада «Апельсинки» в Екатеринбурге, куда обе женщины водят своих детей. Поводом стала переписка в мессенджере, в которой обсуждали другую потасовку. Подробности 28 ноября сообщает E1.RU.



Конфликт произошел у дверей дошкольного учреждения на улице Мехренцева. Накануне женщины переписывались, обсуждая драку в местном торговом центре, и поспорили из-за национальности дерущихся. Переписка закончилась взаимными грубостями.



На следующий день обе мамы случайно встретились возле дверей детсада, когда пришли за детьми. Сначала у них возникла перепалка, а после началась рукопашная. В результате одна из женщин получила перелом носа и обратилась с заявлением в полицию.

