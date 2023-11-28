Эксперты прогнозируют рост интереса к коливингам и апартаментам в 2024 году

В 2024 году на рынке недвижимости может возрасти популярность шеринговых форматов — коливингов, сервисных апартаментов и апарт-отелей. По мнению коммерческого директора ГК «А101» в Санкт-Петербурге Марии Орловой, это связано но с акцентом в этих форматах не на сами характеристкии проживания, как в квартирах, а на количество сервисов.
—Любая форма коливинга сокращает расходы «на жилье», что привлекает молодых покупателей в возрасте до 30 лет — говорит она. — Для этой аудитории ключевым критерием выбора является ближайшая доступность бытовых сервисов, от заказа еды до прачечной. Это уже в 2024 году может сменить тренды в проектировании — площадь спален сократится в пользу общей кухни-гостиной, усилится спрос на чистовую отделку и технологии «умного дома», что скорректирует требования к инженерной инфраструктуре.
Этот тренд, в свою очередь, подтолкнет развитие малого и среднего бизнеса и сменит требования к наполнению коммерческой инфраструктуры, отмечает эксперт.
—Рост спроса на коммерческие помещения, который мы видим в 2023 году, продолжится и в 2024 году, но наполняться объекты будут с учетом новых запросов — на гибридный формат работы, активные социальные контакты, разнообразие сервисов, — добавила Орлова. — И здесь в основе также лежат все формы шеринга — коворкинги, комьюнити и хобби-центры, прокат любых инструментов.