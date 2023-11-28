Эксперты прогнозируют рост интереса к коливингам и апартаментам в 2024 году





В 2024 году на рынке недвижимости может возрасти популярность шеринговых форматов — коливингов, сервисных апартаментов и апарт-отелей. По мнению коммерческого директора ГК «А101» в Санкт-Петербурге Марии Орловой, это связано но с акцентом в этих форматах не на сами характеристкии проживания, как в квартирах, а на количество сервисов.



—Любая форма коливинга сокращает расходы «на жилье», что привлекает молодых покупателей в возрасте до 30 лет — говорит она. — Для этой аудитории ключевым критерием выбора является ближайшая доступность бытовых сервисов, от заказа еды до прачечной. Это уже в 2024 году может сменить тренды в проектировании — площадь спален сократится в пользу общей кухни-гостиной, усилится спрос на чистовую отделку и технологии «умного дома», что скорректирует требования к инженерной инфраструктуре.

