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    Петербуржец украл миллион рублей с антресоли соседа и отнес деньги в банк приумножаться

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    Красносельский районный суд признал виновным в краже Виктора Грека и приговорил его к двум годам лишения свободы в ИК общего режима. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

    В сентябре 2021 года Грек въехал в одну из комнат в коммуналке на улице Спирина. Мужчина проживал там меньше года и за это время успел стащить у собственника помещения 948 тысяч рублей, которые тот зачем-то хранил на антресоли. Часть этой суммы Грек пропил и проел, а 650 тысяч положил на счет под проценты.

    Быстро разбогатеть у фигуранта не вышло, деньги придется отдавать — суд удовлетворил гражданский иск.

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