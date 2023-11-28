Петербуржец украл миллион рублей с антресоли соседа и отнес деньги в банк приумножаться

Красносельский районный суд признал виновным в краже Виктора Грека и приговорил его к двум годам лишения свободы в ИК общего режима. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.



В сентябре 2021 года Грек въехал в одну из комнат в коммуналке на улице Спирина. Мужчина проживал там меньше года и за это время успел стащить у собственника помещения 948 тысяч рублей, которые тот зачем-то хранил на антресоли. Часть этой суммы Грек пропил и проел, а 650 тысяч положил на счет под проценты.



Быстро разбогатеть у фигуранта не вышло, деньги придется отдавать — суд удовлетворил гражданский иск.

