«Мой батя депутат, он тебя депортирует». В Петербурге 14 суток получила треш-блогер, которую взяла на карандаш Екатерина Мизулина

Смольнинский райсуд Петербурга определил в спецприёмник треш-блогера, контент которой возмутил Екатерину Мизулину. «Ханна Монтана» успела извиниться за высказывания об СВО, а стоило ещё и за оскорбление по национальному признаку.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 28 ноября, Василину Воробьёву привлекли к ответственности за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства и наказали административным арестом. Ей назначили 14 суток в спецприёмнике, отсчёт ведут с 24 ноября.



За день до этого о задержании «блогерши, в грубой форме оскорблявшей участника СВО» в Петербурге, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Её внимание привлекло видео, на котором девушка в одном из баров кричит другому посетителю: «Мой батя депутат, он тебя из Питера депортирует, эсвэошник ты…»



Позже Мизулина уточнила, что каналы девушки в Telegram уже попадали в поле зрения Лиги и были внесены в реестр запрещённых сайтов за пропаганду употребления запрещённых веществ.



Сейчас у канала Воробьёвой меньше двух тысяч подписчиков. В описании она подчёркивает, что ничего запрещённого не пропагандирует. Видео из бара было опубликовано 14 ноября, через день кадры из него показала Мизулина. 17 ноября девушка уже извинялась перед своей аудиторией за слова об СВО. Своё поведение списала на алкоголь и игру: «Это антураж».

