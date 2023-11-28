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    Спикер армянского парламента: Армения должна принять участие в саммите ЕАЭС в Петербурге

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    Армения становится председателем в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и должна принять участие в запланированном саммите лидеров стран ЕАЭС, который пройдет в декабре в Петербурге. Об этом во вторник, 28 ноября, заявил в ходе брифинга спикер армянского парламента Ален Симонян, передает ТАСС.

    «Решение еще не принято, но, по моему личному мнению, Армения должна участвовать в этом саммите, потому что мы принимаем председательство в ЕАЭС», — сказал он. Также Симонян добавил, что не знает, приедет ли премьер-министр страны Никол Пашинян на предстоящий саммит в Санкт-Петербург.

    На саммит ОДКБ, который проходил 23 ноября в Минске, представители Армении не приехали. Тогда же помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что главу правительства Армении Пашиняна ожидают в Санкт-Петербурге на неформальную встречу лидеров СНГ и саммит ЕАЭС.

    В октябре посла России в Ереване вызывали в МИД Армении, где ему вручили ноту протеста. Причиной произошедшего стал выпуск передачи на Первом канале, в которой «были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания» в отношении официальных лиц Республики Армения.

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    Комментарии 10

    Гость28 Ноя 2023 в 16:42
    Кому они нужны?
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