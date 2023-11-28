Спикер армянского парламента: Армения должна принять участие в саммите ЕАЭС в Петербурге

Армения становится председателем в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и должна принять участие в запланированном саммите лидеров стран ЕАЭС, который пройдет в декабре в Петербурге. Об этом во вторник, 28 ноября, заявил в ходе брифинга спикер армянского парламента Ален Симонян, передает ТАСС.

«Решение еще не принято, но, по моему личному мнению, Армения должна участвовать в этом саммите, потому что мы принимаем председательство в ЕАЭС», — сказал он. Также Симонян добавил, что не знает, приедет ли премьер-министр страны Никол Пашинян на предстоящий саммит в Санкт-Петербург.