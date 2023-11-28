В Свердловской области после корпоратива в лесу нашли тело сотрудника ГИБДД

Тело сотрудника ГИБДД нашли в лесу в Свердловской области. В момент обнаружения 47-летний мужчина был без формы. Его коллеги говорят, что во время корпоратива на стрельбище в Новой Ляле он перебрал с алкоголем, заблудился в лесу и умер, пишет 28 ноября E1.RU.



По словам начальника пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, офицер находился в плановом отпуске и ЧП не связано с его служебной деятельностью.



Жена погибшего сообщила журналистам, что в день гибели, 25 ноября, полицейский был на корпоративе, где обмывали новые звания. В ненасильственную смерть мужа она не верит.

