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    В Свердловской области после корпоратива в лесу нашли тело сотрудника ГИБДД

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    Тело сотрудника ГИБДД нашли в лесу в Свердловской области. В момент обнаружения 47-летний мужчина был без формы. Его коллеги говорят, что во время корпоратива на стрельбище в Новой Ляле он перебрал с алкоголем, заблудился в лесу и умер, пишет 28 ноября E1.RU.

    По словам начальника пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерия Горелых, офицер находился в плановом отпуске и ЧП не связано с его служебной деятельностью.

    Жена погибшего сообщила журналистам, что в день гибели, 25 ноября, полицейский был на корпоративе, где обмывали новые звания. В ненасильственную смерть мужа она не верит.

    В региональном СК отметили, что, по предварительной информации, смерть наступила от переохлаждения. Тело умершего направлено на экспертизу, опрошен ряд очевидцев.

    У мужчины остались трое детей и четверо внуков. Через четыре месяца он должен был выйти на пенсию.

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