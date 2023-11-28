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    Процесс канонизации Суворова хотят возобновить

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    На 25-м Всемирном русском народном соборе военная секция поддержала идею патриарха Кирилла о канонизации русского полководца Александра Суворова. Об этом 28 ноября сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

    Решение было принято по итогам работы военной секции «Оборона и безопасность». Речь идет «о возобновлении процесса подготовки к возможной канонизации».

    Также на заседании военной секции были подняты другие вопросы. В частности, о правовом статусе военных священников.

    «Есть большое количество священнослужителей на передовой, которые нигде не числятся и находятся там фактически как волонтеры-добровольцы. Мы понимаем, что их правовой статус пока не урегулирован», — резюмировала председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева.

    Идея о причисления Суворова к лику святых была озвучена еще мае 2022 года Министерством обороны РФ. Тогда инициатива была предоставлена патриарху Кириллу, но он вернулся к ней только в августе текущего года во время заседания Священного Синода РПЦ.

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