Процесс канонизации Суворова хотят возобновить

На 25-м Всемирном русском народном соборе военная секция поддержала идею патриарха Кирилла о канонизации русского полководца Александра Суворова. Об этом 28 ноября сообщается на официальном сайте Московского патриархата.



Решение было принято по итогам работы военной секции «Оборона и безопасность». Речь идет «о возобновлении процесса подготовки к возможной канонизации».

Также на заседании военной секции были подняты другие вопросы. В частности, о правовом статусе военных священников.

«Есть большое количество священнослужителей на передовой, которые нигде не числятся и находятся там фактически как волонтеры-добровольцы. Мы понимаем, что их правовой статус пока не урегулирован», — резюмировала председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева.