Мединский раскрыл подробности мирных переговоров с Украиной: новости СВО за 28 ноября

Весной 2022 года Мединский возглавлял российскую переговорную группу Фото: BELTA / T.me Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 28 ноября.



Мединский расссказал о подробностях мирных переговоров с Украиной Помощник президента РФ Владимир Мединский на встрече с журналистами рассказал о подробностях переговоров с Киевом весной 2022 года, когда он возглавлял российскую переговорную группу. — Требование нейтралитета Украины и невступления в НАТО было очень важно. Но я подчеркну, что помимо этого в числе безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, затем независимости республик Донбасса, — рассказал Мединский. — Там был большой ряд гуманитарных требований, но мы исходили из необходимости защиты русскоязычного населения. Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Соответственно, Запад и Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия.

Мединский подчеркнул, что Киев, подписав мирный договор с Москвой в апреле прошлого года, спас бы жизни сотен тысяч своих солдат. Другие заявления Мединского: в апреле 2022, когда был готов текст договора между РФ и Украиной, в Киев помимо Джонсона прилетели главы Госдепа и Пентагона; Владимир Зеленский не желает искать мира с Россией; украинские власти сейчас сами признаются, что они не самостоятельны — решения им диктуются извне; заключение мира с Украиной возможно при выполнении целей и задач СВО.

Украинские СМИ заявили об отравлении жены главы ГУР тяжелыми металлами Украинское издание «Бабель» со ссылкой на свои источники в разведке сообщило, что жену главы военной разведки Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами. Она находится в больнице, расследуется попытка убийства. Издание «Украинская правда», ссылаясь на собственные источники, рассказало, что Буданову «скорее всего, отравили через еду», и что следом за ней отравление выявили у нескольких сотрудников ГУР.

— Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, [отравление] проявилось у нее быстрее, а так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: они просто крупные, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся, — рассказал собеседник «Украинской правды».

Ранее Буданов в интервью украинским СМИ рассказывал, что его жена постоянно проживает вместе с ним в его кабинете. На главреда «Псковской губернии» завели дело о дискредитации ВС РФ На главного редактора издания «Псковская губерния» Дениса Камалягина (включен в реестр СМИ-иноагентов в 2020 году) завели уголовное дело за дискредитацию российской армии (280.3 УК РФ). По этой статье ему грозит до 5 лет лишения свободы. Причиной уголовного дела стали высказывания журналиста на YouTube-канале «ПГ», говорится в постановлении о возбуждении дела. Главреда вызвали на допрос 28 ноября в качестве подозреваемого. Сам журналист сейчас находится не в России.

В Европе предложили попавшим под санкции собственникам продавать имущество Новый пакет санкций может позволить собственникам, попавшим под санкции, продать замороженные активы. Если они решатся это сделать, то блокировку снимут на полгода, но полученные от продажи средства все равно останутся замороженными, сообщает издание Keski-Uusimaa.

В частности, речь идет о спортивной арене «Хельсинки», которая принадлежит российским бизнесменам Геннадию Тимченко и Аркадию и Борису Ротенбергам. В случае отказа от продажи, новый пакет санкций даст возможность изъять собственность. Законы Финляндии также позволяют экспроприировать объект на основании «общественной необходимости». В таком случае владельцы получат компенсацию — правда, она тоже будет заморожена.



Арена «Хельсинки» закрыта с прошлого года. Последние месяцы в Финляндии обсуждают возможность изъятия арены у владельцев. Ранее глава финского МИДа заявляла, что власти уже разрабатывают решение, которое позволит использовать комплекс для публичных мероприятий.

Финляндия потеряет 3 миллиарда евро из-за закрытия границы с Россией, считают в Госдуме Решение финский властей закрыть почти все пропускные пункты на границе с Россией обойдется им в 3 миллиарда евро, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Финские власти закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме самого северного. Это решение будет стоить финнам, по некоторым оценкам, порядка €3 млрд, — написал Володин в телеграм-канале.

По мнению председателя Госдумы, серьезные увеличения военных расходов из-за вступления в НАТО, а также последствия введенных антироссийских санкций, негативно скажутся на экономике страны.



В Кремле ответили на желание генсека НАТО избежать эскалации конфликта Накануне глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса есть две задачи: поддержка Украины и предотвращение эскалации конфликта с Россией. В Кремле отреагировали на это заявление — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО создавался для конфронтации с Россией и не собирается отказываться от политики сдерживания противника.

— Он задумывался, и его архитектура была выстроена таким образом, что он является по сути инструментом конфронтации и инструментом сдерживания нашей страны так или иначе, — передает РИА Новости слова Пескова, — Основное предназначение этого альянса, как нам видится, заключается именно в этом.

Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле понимают ситуацию и выстраивают линию отношений с НАТО исходя из «этих реалий».

Украина планирует переименовать крымские города Минреинтеграции Украины планирует поменять названия городов в Крыму в рамках «деколонизации топонимики». Об этом ведомство заявило в телеграм-канале.



— Географическим названиям в <...> Крыму будут возвращены исторические наименования на крымскотатарском языке, — заявили в ведомстве.

Сейчас министерство согласовывает механизмы, которые позволят применять написание топонимов латинской графикой в медиа и научных работах, а также на дорожных указателях и картах.



В МВД заявили о разоблачении сети украинских нарколабораторий В России разоблачили сеть украинских нарколабораторий. Их руководство осуществлялось с территории Украины, заявили в телеграм-канале «МВД Медиа».



— В течение нескольких лет злоумышленниками была создана целая сеть нарколабораторий в Московской, Псковской и Рязанской областях, — заявили силовики, — Полицейскими задержан 21 фигурант, в том числе 12 украинцев.

В ходе расследования силовики изъяли почти 1,5 тонн мефедрона, а также 35 тонн компонентов для его изготовления — из них можно было бы приготовить еще 935 килограмм наркотика.

