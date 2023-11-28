В военно-патриотический диктант включили вопросы про СВО и Суровикина. Что ещё спрашивали у молодых людей на выставке «Россия»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС Поделиться Поделиться





В одном из павильонов ВДНХ в рамках выставки «Россия» 28 ноября провели военно-патриотический диктант. Организаторами выступили центр патриотического воспитания «Авангард» и общество «Знание». Вживую диктант пришли писать более ста человек, а в регионах, в том числе и в Петербурге, писали по трансляции в школах, подростково-молодёжных центрах и филиалах общества «Знание».



Ведущими диктанта стали 17-летняя Влада Луговская, как её представили — самый юный военкор страны, и актер кино и Театра российской армии Тимур Еремеев. Вопросы, как было ими анонсировано, должны были касаться военно-патриотической темы в искусстве, литературе, спорте, технологиях и документов, памятников и героев СВО. Это уже второй такого рода диктант — первый провели в 2022 году. Он должен стать традиционным.



Сам диктант больше похож на тест, на каждый из 50 вопросов нужно было ответить за одну минуту.



Начали с простого: сколько субъектов в Российской Федерации? Затем перешли к теме Второй мировой войны — молодых людей попросили выбрать из предложенного, как назывался план нападения на СССР. Затем к войне 1812 года — на экране привели цитату военного историка, который описывал командующего армией, под чьим началом было мастерски проведено отступление к Витебску и Смоленску. Ещё один вопрос касался определений — нужно было решить, что означают понятия «демократия», «разделение властей» и «федеративное устройство».



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Часть вопросов, как кажется со стороны, могли осилить лишь увлечённые фанаты современной военной тематики. Например, определить, на каких картинках изображены ТОС-1 «Солнцепек», «Зоопарк-1», «Тигр» и бронетранспортер БТР-80. Кроме того, участникам предложили выбрать, в каком году и каким документом утвержден устав внутренней службы ВС РФ. Для тех, кто не просто знает дату, но и содержание, заготовили задачку: «Можно ли использовать дежурное подразделение для выполнения хозяйственных работ вне расположения полка?»



Как минимум один вопрос об устройстве страны показался спорным: «Укажите федеральный округ, который образовался самым последним — 19 января 2010 года». Видимо, авторы решили не учитывать Крымский федеральный округ, который позже объединили с Южным. А другой вопрос вполне можно было бы назвать агитационным, если бы были выборы, — молодым людям пришлось вспомнить лидеров «Единой России», ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России».



Часть вопросов посвятили спецоперации. Скорей всего, даже опытные новостники сделали бы ошибку в вопросах о датах. Например, нужно было сопоставить события с датами: «Начало сражения за Авдеевку», «Первые удары БПЛА по Москве», «Украинские беспилотники атаковали территорию нефтехранилища в Севастополе» и «Морская авиация Черноморского флота уничтожила два плавсредства и 13 диверсантов ВСУ» — 3 мая 2023 года, 29 апреля 2023 года, 4 октября 2023 года и 10 октября 2023 года.



Ещё один похожий вопрос о датах 10, 11, 13 и 14 ноября 2023 года, когда «Штурмовики СУ-25 уничтожают противника», «Военнослужащие на Херсонском направлении сорвали попытку высадки ВСУ на левый берег Днепра», «Бронегруппа костромских десантников уничтожила опорный пункт ВСУ в Артемовском направлении» и «Специалисты беспилотной авиации на Артемовском направлении успешно уничтожают пехоту и технику ВСУ».



Также школьникам нужно было ответить, в честь какого Героя России назвали лицей № 369 в Петербурге, и выбрать из предложенных вариантов подвиг фельдшера Екатерины Ивановой. Среди вопросов встречались совсем неоднозначные: «Кто из указанных генералов не относится к командующему составу СВО? — В. В. Герасимов, С. М. Смирнов, А. П. Лапин, С. В. Суровикин». Судя по всему, ответить надо было про генерала ФСБ Сергея Смирнова, который в 2020 году вышел на пенсию, хотя про поиски и сообщения об отставке Суровикина, скорей всего, помнят все внимательные читатели российских новостей.



В вопросе № 44 ребятам предложили выбрать город, в котором «произошла украинская провокация, совершенная в марте 2022 года», — Львов, Одесса, Киев или Буча. Ну и наконец главный вопрос: «Верно ли утверждение, что цель СВО — защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России?» Вопрос в некотором роде опасный — неправильный ответ вполне может стать предметом административного разбирательства.



Финальный вопрос касался герба России: что на нем символизирует держава — символ власти царя, царской династии, власти и порядка или победы?

