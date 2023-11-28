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    В России повысили до четырех лет возраст детей, матери которых могут рассчитывать на УДО

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    9 комментариев

    Матери детей до четырех лет могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) от уголовной ответственности за преступления небольшой тяжести. Законопроект с поправками в Уголовный кодекс приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании 28 ноября.

    Отмечается, что нововведения должны создать «более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства», сохранить родственные связи и снизить число женщин, которые вместе с детьми находятся в местах лишения свободы, пишет ТАСС.

    Законопроект вступит в силу через 180 дней.

    Действующие нормы предполагают применение УДО для беременных женщин или матерей детей до трех лет при отбытии не менее одной четверти срока наказания за преступления небольшой тяжести.

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    Комментарии 9

    Гость28 Ноя 2023 в 16:37
    мат на УДО
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