В России повысили до четырех лет возраст детей, матери которых могут рассчитывать на УДО

Матери детей до четырех лет могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) от уголовной ответственности за преступления небольшой тяжести. Законопроект с поправками в Уголовный кодекс приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании 28 ноября.



Отмечается, что нововведения должны создать «более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства», сохранить родственные связи и снизить число женщин, которые вместе с детьми находятся в местах лишения свободы, пишет ТАСС.



Законопроект вступит в силу через 180 дней.

