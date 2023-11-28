В России повысили до четырех лет возраст детей, матери которых могут рассчитывать на УДО

Матери детей до четырех лет могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) от уголовной ответственности за преступления небольшой тяжести. Законопроект с поправками в Уголовный кодекс приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании 28 ноября.
Отмечается, что нововведения должны создать «более широкие возможности для соблюдения прав материнства и детства», сохранить родственные связи и снизить число женщин, которые вместе с детьми находятся в местах лишения свободы, пишет ТАСС.
Законопроект вступит в силу через 180 дней.
Действующие нормы предполагают применение УДО для беременных женщин или матерей детей до трех лет при отбытии не менее одной четверти срока наказания за преступления небольшой тяжести.