В Новоселье заканчивают строить детский сад и начинают строить школу

В поселке Новоселье Ленинградской области заканчивается строительство детского сада на 220 мест и начинается строительство новой школы.
Как сообщили в СК «ЛенРусСтрой», школа в ЖК «ЛесART» рассчитана на 1 050 мест. Здесь будут проходить уроки, дополнительные занятия и работа в кружках, школу оснастят необходимым оборудованием
В детском саду на 220 мест расположатся групповые помещения, а на прилегающей территории — современные игровые площадки
— С 2008–2009 годов для застройщиков стало нормой инвестировать собственные средства в социальную инфраструктуру районов застройки, — говорит Алексей Болдин, директор по строительству СК «ЛенРусСтрой». — В Новоселье застройщиком социальной инфраструктуры является компания АО СЕВНИИГИМ, с которой мы заключили контракт и выступаем генподрядчиком строительства садика и школы.