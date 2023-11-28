    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, вос

    746мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.7eur97.16

    В Новоселье заканчивают строить детский сад и начинают строить школу

    265
    обсудить
    Фото: Предоставлено пресс-службой компании «ЛенРусСтрой»
    ПоделитьсяПоделиться

    В поселке Новоселье Ленинградской области заканчивается строительство детского сада на 220 мест и начинается строительство новой школы.

    Как сообщили в СК «ЛенРусСтрой», школа в ЖК «ЛесART» рассчитана на 1 050 мест. Здесь будут проходить уроки, дополнительные занятия и работа в кружках, школу оснастят необходимым оборудованием

    В детском саду на 220 мест расположатся групповые помещения, а на прилегающей территории — современные игровые площадки

    — С 2008–2009 годов для застройщиков стало нормой инвестировать собственные средства в социальную инфраструктуру районов застройки, — говорит Алексей Болдин, директор по строительству СК «ЛенРусСтрой». — В Новоселье застройщиком социальной инфраструктуры является компания АО СЕВНИИГИМ, с которой мы заключили контракт и выступаем генподрядчиком строительства садика и школы.

    Фото: Предоставлено пресс-службой компании «ЛенРусСтрой»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close