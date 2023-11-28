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    РБК: в «Тинькофф Банке» запретили сотрудникам работать из-за рубежа. Есть три исключения

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    Для сотрудников «Тинькофф Банка» запретили удаленную работу за пределами России. Однако есть исключения — работать можно из Белоруссии, Армении и Казахстана. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает РБК со ссылкой на представителя кредитной организации.

    «Работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки запрещено», — рассказал собеседник. Эти центры находятся в Белоруссии, Армении и Казахстане.

    В «Тинькофф» объяснили, что банк — системно значимая организация и субъект критической информационной инфраструктуры, поэтому и выдвигаются требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Еще одна причина — безопасность данных.

    Два собеседника РБК, которые проживают за рубежом и работают в Тинькофф Банке, рассказали, что с 2024 года они не смогут продолжить удаленную работу за границей по старым правилам.

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