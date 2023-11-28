Интерпол пригласил делегацию России на празднование 100-летия

Интерпол пригласил российскую делегацию на 91-ю сессию Генеральной ассамблеи и празднование 100-летия организации. Представители России приняли приглашение и примут участие в мероприятиях. Об этом президент организации Ахмед Насер ар-Раиси заявил в интервью ТАСС, опубликованном 28 ноября.



«Конечно, они приглашены, и мы приветствуем их, как и других делегатов, прибывших для участия в этом важном мероприятии», — ответил президент Интерпола на вопрос о приглашении российской делегации.



Он подчеркнул, что Интерпол поддерживает связь с российской полицией. Для организации важны все страны-члены — её устав не позволяет исключить ни одну страну.

