Интерпол пригласил делегацию России на празднование 100-летия

Интерпол пригласил российскую делегацию на 91-ю сессию Генеральной ассамблеи и празднование 100-летия организации. Представители России приняли приглашение и примут участие в мероприятиях. Об этом президент организации Ахмед Насер ар-Раиси заявил в интервью ТАСС, опубликованном 28 ноября.
«Конечно, они приглашены, и мы приветствуем их, как и других делегатов, прибывших для участия в этом важном мероприятии», — ответил президент Интерпола на вопрос о приглашении российской делегации.
Он подчеркнул, что Интерпол поддерживает связь с российской полицией. Для организации важны все страны-члены — её устав не позволяет исключить ни одну страну.
«Кроме того, согласно второй статье Устава, двери организации всегда открыты для каждой страны для того, чтобы она могла оказать поддержку своей полиции. Наращивание потенциала, обмен информацией, борьба с преступлениями. Это то, что происходит сейчас с Россией», — отметил президент Интерпола.
91-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола должна пройти в Вене (Австрия) с 28 ноября по 1 декабря. Она приурочена к 100-летию Интерпола, основанного в австрийской столице в 1923 году. На неё соберутся представители правоохранительных ведомств из более чем 190 стран — участниц организации.