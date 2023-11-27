Вспышка, которую никто не заметил. Юнтоловский домофон снял прекрасное в ночном небе

Яркий болид, о котором «Фонтанка» писала почти неделю назад, как оказалось, попал в объектив камеры домофона в Юнтолово. Метеорит пролетел по черному небу в двенадцатом часу ночи, проходящие люди его не заметили. Публикуем видео в понедельник, 27 ноября.
«Фонтанка.ру»
На кадрах запечатлена чрезвычайно яркая вспышка, которая расчертила небо в Ленобласти 21 ноября. «В кадр залетел удивительной яркости болид. <...> Много насмотрено, но вот таких удивительных — не очень много», — поделилась основательница проекта «АстроФотоБолото» Катя Стрельникова.
Болид — это яркий метеорит, который оставляет за собой хвост из пыли и ионизированных газов. Их полет может сопровождаться звуком и даже нарушением радиосвязи.