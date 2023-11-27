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    Скончался 42-летний вице-президент Сбербанка, занимавшийся ипотекой

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    Скончался старший вице-президент Сбера Николай Васев, проработавший в банке 12 лет. В последнее время руководил блоком «Развитие клиентского опыта B2°С». По предварительному заключению медиков, причиной смерти 42-летнего мужчины оказался сердечный приступ. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщила пресс-служба Сбера.

    Фото: sberbank.ru
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    Как сказано в сообщении Сбербанка, Васев фактически выстроил вертикаль ипотечного продуктового сегмента.

    «Под его руководством за семь лет IT-стартап «Домклик» стал лидером ипотечного рынка с многомиллиардным оборотом, был создан цифровой сервис оформления ипотеки «Фабрика сделок», — говорится в публикации.

    В Сбере Николай Васев начал работу с должности начальника правления по работе с партнерами. В 2015 году занял пост гендиректора «Домклика», а в 2020 году — вице-президента Сбербанка.

    Фото: sberbank.ru

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    Комментарии 3

    Cashmare27 Ноя 2023 в 17:02
    спутник вэ?
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