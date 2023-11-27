Эксперты прогнозируют снижение предложения квартир в новостройках в 2024 году на 25%

В 2024 году предложение на первичном рынке жилья может сократиться на 25%. Как рассказала коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова, причиной тому может стать продолжающийся тренд на высокие ставки по ипотеке, а именно ипотечный рынок сейчас формирует около 90% спроса на жилье.



— По среднесрочному прогнозу Банка России, в 2024 году ключевая ставка будет двузначной — в среднем за год 12,5–14,5%, и только в 2025 году она может опуститься до 7–9%, — пояснила эксперт. — Сейчас застройщики переориентируются на покупку участков, где можно быстро начать строительство и продажи. Таких проектов не так много, поэтому количество стартов и нового предложения может сократиться.

