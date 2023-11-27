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    На Парнасе открыли первый участок новой улицы Меркурьева

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    В Выборгском районе Петербурга открылось движение по первому участку улицы Меркурьева. Как сообщают в компании «Главстрой Санкт-Петербург», участок протяженностью 360 метров проходит от улицы Федора Абрамова до Толубеевского проезда.

    Строительство четырехполосной улицы Меркурьева, шестой по счету в районе Северная Долина, началось в этом году. На протяжении участка смонтировали систему освещения, обустроили пешеходные тротуары.

    Второй этап улицы Меркурьева соединит улицу Федора Абрамова и проспект Энгельса, а третий участок протяженностью 955 м свяжет улицы Михаила Дудина и Николая Рубцова. Оба участка планируют ввести в эксплуатацию к первому кварталу 2024 года.

    Также в планах девелопера продолжить строительство Толубеевского проезда.

    Сейчас в районе для движения открыто 9 новых участков дорог протяженностью более 6 км. Все они названы в честь деятелей искусства XX века — Михаила Дудина, Федора Абрамова, Николая Рубцова, Валерия Гаврилина, Юрия и Андрея Толубеевых, Василия Меркурьева.

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