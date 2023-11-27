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    Петербург и Ленобласть заняли третье место среди регионов по количеству поездок в Красноярский край

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    Петербург и Ленобласть занимают третье место среди несибирских регионов по количеству поездок в Красноярский край с начала года. По данным исследования МТС и сервиса бронирования МТС Travel, на долю жителей Петербурга и области приходится 6% турпотока в регион.

    На первом месте Москва и Московская область с долей в 17%, на втором — Забайкальский край с долей в 8%, на Республику Бурятию и Краснодарский край приходится по 5%.

    Красноярск привлекает туристов историей, природой и местной кухней. Здесь много ресторанов, кофеен и кафе, так что город часто называют гастрономической столицей Сибири. Поэтому именно здесь запустили первый гастрономический цифровой путеводитель по кухне Сибири. Как сообщают в МТС, бесплатный гид поможет туристам познакомиться с местными блюдами, их рецептами и местами, где можно их попробовать.

    Онлайн-путеводитель расскажет о продуктах и блюдах, составляющих современную аутентичную кухню Сибири — например, сугудай, строганина, блюда из дичи и северной рыбы. Кроме того, гид даст информацию о местах, где их можно попробовать, порекомендует вкусные сувениры, поможет выбрать местные продукты на рынке и сориентироваться в меню местных завтраков и стритфуда.

    Над онлайн-гидом работали представители ведущих гастрономических компаний Красноярска, эксперты и лидеры мнений, а бренд-шефы флагманских ресторанов города поделились рецептами некоторых фирменных блюд — например, тартара из говядины, икры из белых грибов и карпаччо из оленины с ягодным соусом.

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