Петербург и Ленобласть заняли третье место среди регионов по количеству поездок в Красноярский край

Петербург и Ленобласть занимают третье место среди несибирских регионов по количеству поездок в Красноярский край с начала года. По данным исследования МТС и сервиса бронирования МТС Travel, на долю жителей Петербурга и области приходится 6% турпотока в регион.



На первом месте Москва и Московская область с долей в 17%, на втором — Забайкальский край с долей в 8%, на Республику Бурятию и Краснодарский край приходится по 5%.



Красноярск привлекает туристов историей, природой и местной кухней. Здесь много ресторанов, кофеен и кафе, так что город часто называют гастрономической столицей Сибири. Поэтому именно здесь запустили первый гастрономический цифровой путеводитель по кухне Сибири. Как сообщают в МТС, бесплатный гид поможет туристам познакомиться с местными блюдами, их рецептами и местами, где можно их попробовать.

