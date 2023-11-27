Около трети россиян знают о существовании в стране инновационных центров и даже могут их назвать

О том, что в стране существуют инновационные центры, знает каждый третий россиянин — каждый из них смог назвать хотя бы одно из таких учреждений. Эти результаты были получены в ходе всероссийского исследования, проведенного «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и ВЦИОМ.

По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в 2021 году, люди стали больше знать об инновационных центрах: каждый третий из опрошенных привел в пример хотя бы одну организацию. Таким образом, их узнаваемость повысилась на 6 процентных пунктов — до 33%. Наиболее активно интересуются сферой науки и технологий мужчины — из них 37% знакомы с инновационными центрами. Также выше узнаваемость среди молодых людей 25–34 лет (41%) и людей в возрасте 45–59 лет (38%), а вот среди тех, кому за 60, об инновационных центрах знают только 26% опрошенных.