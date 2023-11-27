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    Около трети россиян знают о существовании в стране инновационных центров и даже могут их назвать

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    О том, что в стране существуют инновационные центры, знает каждый третий россиянин — каждый из них смог назвать хотя бы одно из таких учреждений. Эти результаты были получены в ходе всероссийского исследования, проведенного «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и ВЦИОМ.

    По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в 2021 году, люди стали больше знать об инновационных центрах: каждый третий из опрошенных привел в пример хотя бы одну организацию. Таким образом, их узнаваемость повысилась на 6 процентных пунктов — до 33%. Наиболее активно интересуются сферой науки и технологий мужчины — из них 37% знакомы с инновационными центрами. Также выше узнаваемость среди молодых людей 25–34 лет (41%) и людей в возрасте 45–59 лет (38%), а вот среди тех, кому за 60, об инновационных центрах знают только 26% опрошенных.

    Наиболее популярным среди россиян оказался инновационный центр «Сколково» — его знает примерно каждый десятый опрошенный (9% респондентов), на втором месте — Новосибирский Академгородок (4%), замыкают тройку лидеров «Сириус» и Иннополис (по 3% у каждого).

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    По результатам опроса первое место среди инновационных центров и наукоградов в РФ занимает инновационный центр «Сколково», который знает каждый десятый опрошенный (9% в 2023 г., 10% в 2021 г.). Также в топ организаций вошли Новосибирский Академгородок (4%), Образовательный центр «Сириус» (3%), Иннополис (3%).

    — Среди научно-инновационных центров нашей страны, широко известных широкой общественности, только Новосибирский Академгородок представляет советскую науку, — отметил Андрей Даудрих, руководитель департамента социальных исследований ВЦИОМ. — Большинство же известных центров появились уже в наше время: это сочинский «Сириус», казанский Иннополис и др. Безусловным лидером по известности стал «Сколково».

    С лидером опроса также больше всего знакомы в крупных городах (в частности, в Москве и Петербурге), в первую очередь это люди с высшим образованием или те, кто сами работают в сфере науки и технологий.

    Исследование проводилось в 2023 году среди 1600 респондентов старше 18 лет в разных регионах Российской Федерации.

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