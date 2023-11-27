Смертельное ДТП на «Коле»: «Транзит» отправил «Рено» в кювет, а «Спортейдж» — в эвакуатор

Один человек погиб в результате массового ДТП с погибшим на автодороге Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе) в Ленобласти. Об этом 27 ноября сообщает ГУ МВД по Петербургу и области в своём телеграм-канале.



ДТП произошло 26 ноября в 20:56 на 117-м километре трассы «Кола» — неподалёку от деревни Юшково Волховского района, отмечают подписчики «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По предварительной версии, 31-летний водитель на микроавтобусе «Форд Транзит» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Аркана» под управлением 42-летнего мужчины. «Рено» съехал в кювет, а «Форд» столкнулся с попутным «КИА Спортейдж» под управлением 60-летнего мужчины, и тот от удара отбросило в стоящий у проезжей части эвакуатор.

