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    Смертельное ДТП на «Коле»: «Транзит» отправил «Рено» в кювет, а «Спортейдж» — в эвакуатор

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    Фото: Петербургская полиция
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    Один человек погиб в результате массового ДТП с погибшим на автодороге Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе) в Ленобласти. Об этом 27 ноября сообщает ГУ МВД по Петербургу и области в своём телеграм-канале.

    ДТП произошло 26 ноября в 20:56 на 117-м километре трассы «Кола» — неподалёку от деревни Юшково Волховского района, отмечают подписчики «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По предварительной версии, 31-летний водитель на микроавтобусе «Форд Транзит» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Аркана» под управлением 42-летнего мужчины. «Рено» съехал в кювет, а «Форд» столкнулся с попутным «КИА Спортейдж» под управлением 60-летнего мужчины, и тот от удара отбросило в стоящий у проезжей части эвакуатор.

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    Погиб водитель «Рено». Госпитализированы 46-летняя пассажирка «Рено» и водитель «Форда», оба в тяжёлом состоянии.

    «Полицией проводится проверка обстоятельств ДТП, устанавливаются детали происшествия», — отмечается в сообщении.

    Фото: Петербургская полиция

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