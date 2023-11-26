Папа римский не смог обратиться к католикам на воскресной службе из-за воспаления легких

Папа римский Франциск поделился с прихожанами своим диагнозом. Он сообщил, что у него воспаление легких.

Как передает итальянское агентство ANSA, воскресное обращение понтифика к католикам 26 ноября за него почти полностью прочитал помощник, представитель Госсекретариата Ватикана монсеньор Паоло Лука Браида.

Также обращение прозвучало из часовни в папской резиденции, а не из Апостольского дворца. Журналисты отмечают, что у Франциска была перевязана рука и он кашлял.

На 1 декабря у понтифика запланирована поезда в Дубай на конференцию ООН по климату.