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    Папа римский не смог обратиться к католикам на воскресной службе из-за воспаления легких

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    Папа римский Франциск поделился с прихожанами своим диагнозом. Он сообщил, что у него воспаление легких.

    Как передает итальянское агентство ANSA, воскресное обращение понтифика к католикам 26 ноября за него почти полностью прочитал помощник, представитель Госсекретариата Ватикана монсеньор Паоло Лука Браида.

    Также обращение прозвучало из часовни в папской резиденции, а не из Апостольского дворца. Журналисты отмечают, что у Франциска была перевязана рука и он кашлял.

    На 1 декабря у понтифика запланирована поезда в Дубай на конференцию ООН по климату.

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