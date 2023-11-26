В тюрьме серьезно ранен полицейский, который убил Джорджа Флойда

Осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда бывший полицейский Дерек Шовин получил ранение в тюрьме штата Аризона. О его состоянии говорят как о тяжелом.

Официальное заявление о ранении заключенного было опубликовано 26 ноября, сообщают американские СМИ. Шовин был ранен в пятницу около полудня (22:30 по Москве). Предварительно известно, что его ударил чем-то острым сокамерник. Некоторые собеседники журналистов сообщают, что состояние осужденного стабильное и угрозы жизни нет, при этом ранение называется серьезным.

Адвокат Шовина отметил, что ему не удалось связаться с ним, в тюрьме о состоянии мужчины также ничего не сказали. При этом ряд российских СМИ сообщил о смерти Шовина — в американской прессе этому нет подтверждений.