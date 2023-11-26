    Сейчас

    -10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -10˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -12

    0 м/с, штиль

    754мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.81eur96.92

    Полиция и Росгвардия группируются у «СКА Арены». Самый большой хоккейный стадион в мире готовится к открытию

    1935
    14 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки» Николай
    ПоделитьсяПоделиться

    Служебный транспорт силовиков прибывает к зданию «СКА Арены» в Московском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель Николай 26 ноября.

    «Подогнали военный грузовик, машины полиции и Росгвардии с включенными сиренами», — написал он.

    Скопление силовиков объясняется мерами безопасности. На новой арене пройдет первый тестовый матч. В нем примут участие студенческие команды «Рыцари Петербурга» и «Невские звезды». В составы команд входят игроки из 20 клубов вузов города, участвующих в чемпионате Студенческой хоккейной лиги. Через две недели, 9 и 10 декабря, состоится матч звезд КХЛ.

    ПоделитьсяПоделиться

    Разрешение на эксплуатацию «СКА Арены» власти Петербурга выдали 3 ноября. Строительство объекта длилось два года. Спортивный комплекс площадью 182,3 тысячи квадратных метров станет самым большим хоккейным стадионом в мире, его арена способна вместить 21,5 тысячи зрителей.

    Фото: читатель «Фонтанки» Николай

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    Гость26 Ноя 2023 в 13:35
    Скоро слетятся бакланы
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close