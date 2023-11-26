Полиция и Росгвардия группируются у «СКА Арены». Самый большой хоккейный стадион в мире готовится к открытию

Служебный транспорт силовиков прибывает к зданию «СКА Арены» в Московском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель Николай 26 ноября.
«Подогнали военный грузовик, машины полиции и Росгвардии с включенными сиренами», — написал он.
Скопление силовиков объясняется мерами безопасности. На новой арене пройдет первый тестовый матч. В нем примут участие студенческие команды «Рыцари Петербурга» и «Невские звезды». В составы команд входят игроки из 20 клубов вузов города, участвующих в чемпионате Студенческой хоккейной лиги. Через две недели, 9 и 10 декабря, состоится матч звезд КХЛ.
Разрешение на эксплуатацию «СКА Арены» власти Петербурга выдали 3 ноября. Строительство объекта длилось два года. Спортивный комплекс площадью 182,3 тысячи квадратных метров станет самым большим хоккейным стадионом в мире, его арена способна вместить 21,5 тысячи зрителей.