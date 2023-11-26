Полиция на КАД прикрывала попавшую в беду женщину, когда в служебный «Поло» въехал пьяный на «Ауди»

Пьяный водитель без прав устроил ДТП со служебным автомобилем на КАД в Петербурге. Пострадало железо.

Как сообщает ГУ МВД региона 26 ноября, авария произошла накануне около 11 часов вечера. Началось с того, что 29-летняя девушку за рулем BMW занесло на ограждение в правой полосе. От удара машину развернуло поперек дороги.

Водитель выставила знак аварийной остановки в ожидании эвакуатора — сама машина ехать уже не могла. Дорожные полицейские на всякий случай усилить оповещение об аварии, прикрыли аварийный автомобиль своей машиной и включили световую сигнализацию. Не помогло.