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    Полиция на КАД прикрывала попавшую в беду женщину, когда в служебный «Поло» въехал пьяный на «Ауди»

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    2 комментария

    Пьяный водитель без прав устроил ДТП со служебным автомобилем на КАД в Петербурге. Пострадало железо.

    Как сообщает ГУ МВД региона 26 ноября, авария произошла накануне около 11 часов вечера. Началось с того, что 29-летняя девушку за рулем BMW занесло на ограждение в правой полосе. От удара машину развернуло поперек дороги.

    Водитель выставила знак аварийной остановки в ожидании эвакуатора — сама машина ехать уже не могла. Дорожные полицейские на всякий случай усилить оповещение об аварии, прикрыли аварийный автомобиль своей машиной и включили световую сигнализацию. Не помогло.

    51-летний мужчина за рулем «Ауди» врезался в служебный «Поло». Машины серьезно помяты, все участники аварии целы.

    «В ходе проверки водителя «Ауди» установлено, что тот управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения (лишен на 24 мес. от 25.05.2021). Алкотестер подтвердил состояние алкогольного опьянения (0,811 мг/л)», — сообщили в ГУ МВД.

    Пока что водитель получил два протокола, решается вопрос о возбуждении дела.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 2

    Гость26 Ноя 2023 в 13:45
    Очередной карапитян?
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