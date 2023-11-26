Полиция на КАД прикрывала попавшую в беду женщину, когда в служебный «Поло» въехал пьяный на «Ауди»

Пьяный водитель без прав устроил ДТП со служебным автомобилем на КАД в Петербурге. Пострадало железо.
Как сообщает ГУ МВД региона 26 ноября, авария произошла накануне около 11 часов вечера. Началось с того, что 29-летняя девушку за рулем BMW занесло на ограждение в правой полосе. От удара машину развернуло поперек дороги.
Водитель выставила знак аварийной остановки в ожидании эвакуатора — сама машина ехать уже не могла. Дорожные полицейские на всякий случай усилить оповещение об аварии, прикрыли аварийный автомобиль своей машиной и включили световую сигнализацию. Не помогло.
51-летний мужчина за рулем «Ауди» врезался в служебный «Поло». Машины серьезно помяты, все участники аварии целы.
«В ходе проверки водителя «Ауди» установлено, что тот управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения (лишен на 24 мес. от 25.05.2021). Алкотестер подтвердил состояние алкогольного опьянения (0,811 мг/л)», — сообщили в ГУ МВД.
Пока что водитель получил два протокола, решается вопрос о возбуждении дела.