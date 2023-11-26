В Петербурге полиция ищет 72-летнего пенсионера, стрелявшего из испанского револьвера. Ранен его брат

Семейная драма разыгралась в петербургской коммунальной квартире. Старший брат пытался разобраться с младшим с помощью испанского револьвера.

Как стало известно «Фонтанке» 26 ноября, тремя днями ранее в коммунальной квартире на набережной Обводного канала поругались братья 72 и 59 лет . Старший достал револьвер Ruby Extra, выстрелил в грудь младшему и ушел из дома.

Пострадавший не сразу обратился за медицинской помощью. Через пару дней ему стало плохо и его увезли в Мариинскую больницу, где диагностировали непроникающее слепое огнестрельное ранение в груди. Состояние пациента оценили как средней тяжести.