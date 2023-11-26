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    В Петербурге полиция ищет 72-летнего пенсионера, стрелявшего из испанского револьвера. Ранен его брат

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    Семейная драма разыгралась в петербургской коммунальной квартире. Старший брат пытался разобраться с младшим с помощью испанского револьвера.

    Как стало известно «Фонтанке» 26 ноября, тремя днями ранее в коммунальной квартире на набережной Обводного канала поругались братья 72 и 59 лет. Старший достал револьвер Ruby Extra, выстрелил в грудь младшему и ушел из дома.

    Пострадавший не сразу обратился за медицинской помощью. Через пару дней ему стало плохо и его увезли в Мариинскую больницу, где диагностировали непроникающее слепое огнестрельное ранение в груди. Состояние пациента оценили как средней тяжести.

    На месте происшествия полицейские изъяли револьвер Ruby Extra. Это оружие экономкласса изготавливалось в Испании с 1955-го по 1970-е годы. Ни на одного из братьев ничего огнестрельного не зарегистрировано.

    «Приняты меры к розыску и задержанию стрелявшего», — добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    По данным «Фонтанки», стрелка неоднократно судили в Советском Союзе. Его привлекали за хулиганство, угон и сопротивление работнику милиции. Пострадавший также имел проблемы с законом, в конце 90-х его судили за грабеж.

    © Фонтанка.Ру

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    Гость26 Ноя 2023 в 13:29
    Эстеты .
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