В Петербурге полиция ищет 72-летнего пенсионера, стрелявшего из испанского револьвера. Ранен его брат

Семейная драма разыгралась в петербургской коммунальной квартире. Старший брат пытался разобраться с младшим с помощью испанского револьвера.
Как стало известно «Фонтанке» 26 ноября, тремя днями ранее в коммунальной квартире на набережной Обводного канала поругались братья 72 и
Пострадавший не сразу обратился за медицинской помощью. Через пару дней ему стало плохо и его увезли в Мариинскую больницу, где диагностировали непроникающее слепое огнестрельное ранение в груди. Состояние пациента оценили как средней тяжести.
На месте происшествия полицейские изъяли револьвер Ruby Extra. Это оружие экономкласса изготавливалось в Испании с
«Приняты меры к розыску и задержанию стрелявшего», — добавили в
По данным «Фонтанки», стрелка неоднократно судили в Советском Союзе. Его привлекали за хулиганство, угон и сопротивление работнику милиции. Пострадавший также имел проблемы с законом, в конце