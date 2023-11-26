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    Жители Разметелево пожаловались на вонь, спасатели нашли источник. Вопросы к компании с петербургской пропиской

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    Едкий запах преследовал жителей областного Разметелево вечером накануне. Оказалось, что это угарный газ и диоксид серы.

    Как пишет 47news.ru 26 ноября, накануне в экстренные службы позвонили минимум 33 местных жителя. Все рассказы сводились к одному — пахнет ужасно какой-то химией.

    Спасатели взяли след и вскоре вышли к одному из ангаров в промзоне на улице ПТУ-56.

    Там среди мусора нашлись металлические бочки, пахло явно от них. Замеры показали превышение концентрации оксида углерода почти в два раза от нормы, показатели оксида серы тоже зашкалили.

    Ангар, вероятно, принадлежит компании, которая специализируется на сборе и утилизации отходов. Раньше она была зарегистрирована на улице, на которой нашли бочки, а сейчас «прописалась» в Петербурге. Связаться с ней не удалось.

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