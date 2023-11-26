Жители Разметелево пожаловались на вонь, спасатели нашли источник. Вопросы к компании с петербургской пропиской

Едкий запах преследовал жителей областного Разметелево вечером накануне. Оказалось, что это угарный газ и диоксид серы.
Как пишет 47news.ru 26 ноября, накануне в экстренные службы позвонили минимум 33 местных жителя. Все рассказы сводились к одному — пахнет ужасно какой-то химией.
Спасатели взяли след и вскоре вышли к одному из ангаров в промзоне на улице
Там среди мусора нашлись металлические бочки, пахло явно от них. Замеры показали превышение концентрации оксида углерода почти в два раза от нормы, показатели оксида серы тоже зашкалили.
Ангар, вероятно, принадлежит компании, которая специализируется на сборе и утилизации отходов. Раньше она была зарегистрирована на улице, на которой нашли бочки, а сейчас «прописалась» в Петербурге. Связаться с ней не удалось.