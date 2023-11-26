В Петербурге пенсионерка поплатилась за добросердечие. Её под угрозой ножа накормили таблетками

Жительница Выборгского района Петербурга приютила на ночь знакомую. Акт доброй воли обернулся разбоем с ножом.

Как стало известно «Фонтанке» 26 ноября, накануне утром в полицию позвонила жительница 27-го дома на Выборгском шоссе. Она сообщила, что в соседней квартире кричит женщина и просит помощи.