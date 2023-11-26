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    В Петербурге пенсионерка поплатилась за добросердечие. Её под угрозой ножа накормили таблетками

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    Жительница Выборгского района Петербурга приютила на ночь знакомую. Акт доброй воли обернулся разбоем с ножом.

    Как стало известно «Фонтанке» 26 ноября, накануне утром в полицию позвонила жительница 27-го дома на Выборгском шоссе. Она сообщила, что в соседней квартире кричит женщина и просит помощи.

    Приехавшие на место сотрудники застали напуганную 66-летнюю пенсионерку. Вечером к ней в гости напросилась знакомая по имени Ника. Ранее она убирала квартиру, в этот раз разжалобила хозяйку и попросилась на ночевку.

    Около двух часов ночи Ника разбудила пенсионерку. В комнате вместе с ней также находился мужчина. Незваный гость вытащил нож. Пенсионерка вынуждена была отдать скопленные 340 тысяч рублей, банковские карты с пин-кодами, планшет и два мобильных телефона. После чего её заставили выпить таблетки, и она отключилась.

    Полицейские изучили видео с камер наблюдения в парадной. В квартире 14-го дома на проспекте Просвещения задержали приезжих из Узбекистана: 51-летнюю женщину и её 25-летнего сына. Мужчина находится в федеральном розыске. На родине его подозревают в вымогательстве и подделке документов.

    В отношении задержанных составлены административные протоколы о нарушении режима пребывания в РФ. Возбуждено уголовное дело о разбое. Похищенное у петербурженки изъято.

    © Фонтанка.Ру

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