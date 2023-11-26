В Петербурге пенсионерка поплатилась за добросердечие. Её под угрозой ножа накормили таблетками

Жительница Выборгского района Петербурга приютила на ночь знакомую. Акт доброй воли обернулся разбоем с ножом.
Как стало известно «Фонтанке» 26 ноября, накануне утром в полицию позвонила жительница
Приехавшие на место сотрудники застали напуганную
Около двух часов ночи Ника разбудила пенсионерку. В комнате вместе с ней также находился мужчина. Незваный гость вытащил нож. Пенсионерка вынуждена была отдать скопленные 340 тысяч рублей, банковские карты с пин-кодами, планшет и два мобильных телефона. После чего её заставили выпить таблетки, и она отключилась.
Полицейские изучили видео с камер наблюдения в парадной. В квартире
В отношении задержанных составлены административные протоколы о нарушении режима пребывания в РФ. Возбуждено уголовное дело о разбое. Похищенное у петербурженки изъято.