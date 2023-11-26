Короткий путь к подагре: 20 продуктов, из-за которых опасная болезнь может начаться в 25

О вероятности заболеть подагрой на этикетке не напишут, поэтому лучше послушать врачей Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Подагра долгое время считалась болезнью королей. Потому что к ней приводили такие продукты, которые могли себе позволить разве что люди состоятельные. Среди них были Александр Македонский и Петр Первый, Лев Толстой и Леонардо да Винчи, да чего там — сразу несколько членов семьи Медичи болели подагрой. Впрочем, такое «соседство по палате» не делает заболевание приятнее. Зато сегодня позволить подагру себе могут не только короли — наша продуктовая корзина стала гораздо богаче, чем у наших предков, и вот какие продукты в нее лучше лишний раз не класть.



Подагра — одна из древнейших Если некоторые болезни пропадают из нашего поля зрения навсегда, другие уходят, чтобы вернуться, а третьи появляются здесь и сейчас и перерастают в пандемии, то подагра — одна из тех, что были с человеком на протяжении всей его истории. Первые упоминания о ней относятся еще к 2600 году до н. э . То есть самой болезни «подагра» в те времена еще не было, а вот симптомы совпадали точь-в-точь.

Долгие годы люди страдали этим заболеванием, толком не зная, что происходит, пока в V веке Гиппократ не дал ей более точное описание, охарактеризовав ее как болезнь с острыми болями в стопе. Но только в XVII веке появилась та самая подагра, что мы знаем сейчас (хотя лучше бы не знали) — ее подробно описал «отец клинической медицины» Томас Сиденхем в своем «Трактате о подагре и водянке».



Но несмотря на то, что подагра живет с человеком не первое тысячелетие, ее всё еще можно спутать с другими заболеваниями. Например, с ревматическим артритом.

— Распухшие, болезненные суставы, особенно на ногах. Кожа над пораженным суставом краснеет, становится гладкой. В развитом состоянии образуются тофусы — узелки белого или желтого цвета с крошковидным, творожистым содержимым, — описывает заболевание врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Они бывают даже на ушах, не только над суставами. Но задолго до внешних проявлений появляются первые приступы мучительной боли.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

При этом никаким болеутоляющим боли от подагры не поддаются. Проявляясь ночью или под утро, они обычно самостоятельно проходят в течение дня, из-за чего человек может не обратить на них должного внимания, но на самом деле в этот момент неплохо было бы обратиться к врачу.



Какие симптомы у подагры Острый приступ артрита, о котором говорит Галина Барташевич, — основной симптом подагры. Чаще всего поражается один из суставов: коленный, голеностопный или первый плюснефаланговый (первый палец стопы).



— Часто пациенты, описывая подагру, говорят о нестихающей пульсирующей боли, которая сопровождается выраженным воспалением окружающих сустав мягких тканей. Из-за резких болей в области сустава пациенты часто не могут ходить в привычной обуви, — говорит Галина Барташевич. — Приступ подагры может случиться после ушиба, даже легкого, из-за этого пациенты могут не распознать истинную причину боли и обратиться не к тому специалисту, например, к травматологу-ортопеду.

Продолжаться приступы подагры могут от нескольких дней до нескольких недель и дольше. Если игнорировать боль, процесс может распространиться на другие суставы, привести к тофусам (очагам патологического уплотнения подкожной клетчатки) на сгибательных поверхностях суставов, которые могут вскрываться с выходом кристаллов мочевой кислоты. При этом человек начнет испытывать нестерпимую боль.



Откуда берется подагра Мужчины страдают подагрой в несколько раз чаще женщин. Причем начаться заболевание может уже в 25–35 лет . А у женщин подагра обычно раньше менопаузы не развивается. Причина подагры кроется в нарушении обмена веществ, из-за которого начинается отложение солей. А вот источников появления этого нарушения может быть несколько. Например, причина первичной подагры в 99% случаев неизвестна — чаще всего ее связывают с генетической предрасположенностью. Если говорить о подагре вторичной, то здесь врачи выделяют несколько причин.

Причина первая: заболевания Среди заболеваний, которые приводят к подагре, — псориаз (в особенности при распространенном поражении кожных покровов), хроническая почечная недостаточность, некоторые заболевания крови, ожирение и другие нарушения обмена веществ.

Причина вторая: операции Подагра может развиться из-за операций по трансплантации органов или введения в организм контрастного вещества при рентгенографических исследованиях.

Причина третья: лекарства Медицинские препараты также могут привести к нарушению обмена веществ. Особенно это касается аспирина (при приеме 2 граммов в сутки), циклоспоринов и мочегонных препаратов.

Причина четвертая: еда В конце концов подагра может развиться из-за органических соединений, которые содержатся, например, в ДНК. То есть абсолютно в любой пище. Но некоторые продукты особенно способствуют появлению и развитию подагры — это те, в которых много пуриновых оснований.



Какие продукты приводят к подагре Если говорить о «продуктовых» причинах подагры, то в двух словах их можно назвать несбалансированным питанием. Это и большое количество жирного мяса или рыбы, алкоголь, газировка, бобовые — все они известны большим содержанием пуриновых оснований.



Не хотите заболеть подагрой — реже налегайте на эти продукты Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





— Из небелковых продуктов особенно способствуют производству мочевой кислоты алкогольные напитки, пиво — вообще табу, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Подслащенные напитки и соки — в них очень много фруктозы. Не надо ежедневно давить из ягод и фруктов сок. В ягодах ценно всё, даже клетчатка, которая при переработке в сок остается в жмыхе. Употребляя соки, мы банально переедаем: в одном стакане яблочного сока 2–3 яблока, это дневная норма. А, как правило, пьем мы не один стакан. Соки, даже свежевыжатые, в ежедневном режиме — это короткий путь к подагре.



Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.

Как не заболеть подагрой Тем, кто хочет отсрочить визит к врачу, специалисты рекомендуют следить за тем, что они едят, и соблюдать диетические рекомендации. Без этого вы быстро окажетесь накоротке с подагрой. А если у вас уже случались приступы, без соблюдения правил питания о ремиссии можно и не мечтать.



Эти продукты можете есть спокойно, даже если у вас есть угроза подагры Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Особенно строго придерживаться диеты врачи советуют пациентам в острый период. В этом случае обязательно нужно сократить потребление белковых продуктов (в особенности из красного мяса) и полностью отказаться от алкоголя.



Также врачи рекомендуют соблюдать питьевой режим. Вода поможет вывести мочевую кислоту и снизить угрозу подагры. Кроме того, для нормальной моторики пищеварительного тракта надо чтобы к нему приливала кровь (это достигается подвижностью), а содержимое было достаточно мобильным, чего не добиться без овощей и зелени в меню.

