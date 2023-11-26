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    Ешь-ешь и не можешь остановиться. Психолог рассказала, что делать, если еда начинает руководить нашей жизнью

    Эксперт объяснила, какие привычки в еде выдают проблемы с психикой и как всё исправить

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    9 комментариев
    Если ваши отношения с едой не складываются, стоит прислушаться к советам психолога
    Если ваши отношения с едой не складываются, стоит прислушаться к советам психологаФото: Тимофей Калмаков / 59.RU
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    Часто мы балуем себя чем-то вкусным за проделанную работу, да и просто так. А бывает, что еда является главным удовольствием в жизни, и самый желанный момент дня — это большая порция чего-то вкусного под вечерний сериал. Между тем по привычкам в питании часто можно узнать о психических проблемах человека.

    Как понять, что пора менять свое пищевое поведение, наши коллеги из «Доктора Питера» узнали у психолога.

    Екатерина Булгакова — доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения.

    Отказ от еды

    Поел — два пальца в рот. Опасная привычка и явный сигнал о проблемах с психикой.

    — Первая условная группа патологических поведенческих синдромов — отказ от еды, спровоцированная и непроизвольная рвота, применение слабительных препаратов. В крайних случаях доходит до анорексии, — говорит психолог Екатерина Булгакова. — На такое поведение людей толкают современные общественные стереотипы, желание соответствовать некоему умозрительному идеалу, вбитая в подкорку рекламой и модой связь «худоба — красота — востребованность». Оно характерно и для детей, особенно подросткового возраста, и для взрослых.

    По словам психолога, у людей с такими проблемами образ собственного тела, как правило, не совпадает с реальностью. «Я толстая», — искренне жалуется худышка. Так что причина подобного пищевого расстройства не в лишнем весе, она, скорее, следствие неуверенности в себе и зависимости от чужого мнения.

    Переедание

    Знакомо вам чувство, когда ешь-ешь и не можешь остановиться? Часто такое случается во время нервного напряжения. Но если у одних это разовая слабость, у других переедание входит в привычку.

    — Вторая условная группа синдромов — неконтролируемые приемы пищи и переедание. Это также говорит о проблемах в отношениях человека с самим собой, — комментирует Екатерина Булгакова. — К чему мы стремимся, от чего пытаемся убежать, отказываясь от еды? Что старательно и обильно заедаем? В сущности, одни и те же проблемы. Стресс, страх, тревожность, чувство беспомощности и повышенной уязвимости, отторжение собственного тела и его изменений в подростковом возрасте, искаженная, как правило, необъективно заниженная самооценка, ощущение того, что тебя не понимают и не принимают.

    Желаем мы скрыться от мира или стать самыми обаятельными и привлекательными для него, боремся со скукой или ощущаем внутреннюю пустоту — это проявляется в нашем отношении к еде. Еда воспринимается как враг или дает временное облегчение и в результате начинает руководить нашей жизнью.

    Как изменить пищевое поведение

    Шаг 1. Признайте проблему

    Ведите дневник питания — так вы сможете отследить, как ваше эмоциональное состояние влияет на количество съеденного. Необходимо найти связь «еда — эмоции», научиться иначе справляться со своим состоянием, иначе преодолевать негативы.

    Шаг 2. Поработайте с врачом-психологом

    Это поможет восстановить ментальное здоровье. Психолог поможет сформировать новые способы обращения с собой и своими эмоциями, чувствами, переживаниями, развить психологические способы принятия себя, заботы о себе.

    В качестве основного направления психотерапии предпочтение отдается когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). Она помогает развить силу воли и разорвать опасную связь между отношением к себе и деструктивными питательными привычками.

    Шаг 3. Ищите другие источники удовольствия

    Научитесь получать удовольствие от себя и своего тела — например, через спорт и творчество.

    Как изменить пищевые привычки, чтобы принести пользу сердцу и сосудам

    Доктор из Великобритании Жюстин Батлер, которая специализируется на вопросах здорового питания, рассказывает, какие простые, но важные пищевые привычки помогут снизить уровень холестерина и окажут благотворное влияние на сердце и сосуды.

    1. Добавлять овощи в каждое блюдо

    Чтобы сохранить фигуру и помочь сердцу, нужно есть как можно больше растительной пищи. В ней много клетчатки, но при этом нет жиров. Нарезайте свежий огурец к обеду, добавляйте кабачки и лук в гарниры, перекусывайте морковкой — вариантов масса.

    2. Есть овсянку на завтрак

    Овес, богатый растворимой клетчаткой, может помочь снизить уровень «плохого» холестерина, регулируя всасывание воскообразного вещества из кровотока.

    Важно: выбирайте цельнозерновую овсянку, которая варится минимум 15 минут. Еще лучше — 20 или 30. Так вы насытитесь на долгое время.

    3. Выбирать цельнозерновые продукты

    Здесь схема простая:

    • вместо пшеничного хлеба — цельнозерновой;
    • вместо белого риса — бурый или дикий;
    • вместо обычных макарон — гречневые или из твердых сортов пшеницы.

    Так вы значительно снизите калорийность блюд и увеличите количество клетчатки в рационе.

    Если ваши отношения с едой не складываются, стоит прислушаться к советам психолога
    Если ваши отношения с едой не складываются, стоит прислушаться к советам психологаФото: Тимофей Калмаков / 59.RU

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    ЕдаПищевые привычкиПсихолог
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    Комментарии 9

    Гость26 Ноя 2023 в 21:37
    Не есть , а пить !
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