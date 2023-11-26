Ешь-ешь и не можешь остановиться. Психолог рассказала, что делать, если еда начинает руководить нашей жизнью

Если ваши отношения с едой не складываются, стоит прислушаться к советам психолога Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Часто мы балуем себя чем-то вкусным за проделанную работу, да и просто так. А бывает, что еда является главным удовольствием в жизни, и самый желанный момент дня — это большая порция чего-то вкусного под вечерний сериал. Между тем по привычкам в питании часто можно узнать о психических проблемах человека.

Как понять, что пора менять свое пищевое поведение, наши коллеги из «Доктора Питера» узнали у психолога.



Екатерина Булгакова — доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения. Отказ от еды Поел — два пальца в рот. Опасная привычка и явный сигнал о проблемах с психикой.

— Первая условная группа патологических поведенческих синдромов — отказ от еды, спровоцированная и непроизвольная рвота, применение слабительных препаратов. В крайних случаях доходит до анорексии, — говорит психолог Екатерина Булгакова. — На такое поведение людей толкают современные общественные стереотипы, желание соответствовать некоему умозрительному идеалу, вбитая в подкорку рекламой и модой связь «худоба — красота — востребованность». Оно характерно и для детей, особенно подросткового возраста, и для взрослых.



По словам психолога, у людей с такими проблемами образ собственного тела, как правило, не совпадает с реальностью. «Я толстая», — искренне жалуется худышка. Так что причина подобного пищевого расстройства не в лишнем весе, она, скорее, следствие неуверенности в себе и зависимости от чужого мнения.

Переедание Знакомо вам чувство, когда ешь-ешь и не можешь остановиться? Часто такое случается во время нервного напряжения. Но если у одних это разовая слабость, у других переедание входит в привычку.

— Вторая условная группа синдромов — неконтролируемые приемы пищи и переедание. Это также говорит о проблемах в отношениях человека с самим собой, — комментирует Екатерина Булгакова. — К чему мы стремимся, от чего пытаемся убежать, отказываясь от еды? Что старательно и обильно заедаем? В сущности, одни и те же проблемы. Стресс, страх, тревожность, чувство беспомощности и повышенной уязвимости, отторжение собственного тела и его изменений в подростковом возрасте, искаженная, как правило, необъективно заниженная самооценка, ощущение того, что тебя не понимают и не принимают.



Желаем мы скрыться от мира или стать самыми обаятельными и привлекательными для него, боремся со скукой или ощущаем внутреннюю пустоту — это проявляется в нашем отношении к еде. Еда воспринимается как враг или дает временное облегчение и в результате начинает руководить нашей жизнью.

Как изменить пищевое поведение Шаг 1. Признайте проблему Ведите дневник питания — так вы сможете отследить, как ваше эмоциональное состояние влияет на количество съеденного. Необходимо найти связь «еда — эмоции», научиться иначе справляться со своим состоянием, иначе преодолевать негативы.



Шаг 2. Поработайте с врачом-психологом Это поможет восстановить ментальное здоровье. Психолог поможет сформировать новые способы обращения с собой и своими эмоциями, чувствами, переживаниями, развить психологические способы принятия себя, заботы о себе.

В качестве основного направления психотерапии предпочтение отдается когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). Она помогает развить силу воли и разорвать опасную связь между отношением к себе и деструктивными питательными привычками.

Шаг 3. Ищите другие источники удовольствия Научитесь получать удовольствие от себя и своего тела — например, через спорт и творчество.



Как изменить пищевые привычки, чтобы принести пользу сердцу и сосудам Доктор из Великобритании Жюстин Батлер, которая специализируется на вопросах здорового питания, рассказывает, какие простые, но важные пищевые привычки помогут снизить уровень холестерина и окажут благотворное влияние на сердце и сосуды.

1. Добавлять овощи в каждое блюдо

Чтобы сохранить фигуру и помочь сердцу, нужно есть как можно больше растительной пищи. В ней много клетчатки, но при этом нет жиров. Нарезайте свежий огурец к обеду, добавляйте кабачки и лук в гарниры, перекусывайте морковкой — вариантов масса.



2. Есть овсянку на завтрак Овес, богатый растворимой клетчаткой, может помочь снизить уровень «плохого» холестерина, регулируя всасывание воскообразного вещества из кровотока.



Важно: выбирайте цельнозерновую овсянку, которая варится минимум 15 минут . Еще лучше — 20 или 30. Так вы насытитесь на долгое время.

3. Выбирать цельнозерновые продукты Здесь схема простая:

вместо пшеничного хлеба — цельнозерновой;

вместо белого риса — бурый или дикий;

вместо обычных макарон — гречневые или из твердых сортов пшеницы. Так вы значительно снизите калорийность блюд и увеличите количество клетчатки в рационе.