Хинштейн раскритиковал мэра Пензы после дискуссии о мемориальных досках погибшим в СВО на стенах школ

Депутат Госдумы единоросс Александр Хинштейн раскритиковал мэра Пензы Александра Басенко после его высказывания про таблички на стенах школ в память о погибших участниках спецоперации. Накануне Басенко призвал подумать о том, как детская психика будет воспринимать большое количество мемориальных досок на стенах учебных заведений, и призвал повременить с их установкой до окончания СВО.
В своем телеграм-канале Хинштейн 25 ноября написал, что считает позицию главы Пензы «недопустимой и некорректной», поскольку «патриотическое воспитание и увековечивание памяти героев является одной из важнейших государственных задач».
«Надеюсь, что губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поправит главу города и примет необходимые решения», — добавил Хинштейн.
Сам Александр Басенко в своем телеграм-канале заявил, что из его сообщения о том, что делается в Пензе для увековечения памяти погибших воинов, были грубо выдернуты и жульнически скомпонованы отдельные слова. Мэр призвал «прекратить информационную спекуляцию» и рассказал про планы создать в каждом учебном заведении мемориальный уголок в память о погибших. Также рассматривается вопрос о создании единого мемориала, где сохранятся имена всех погибших пензенцев, участвующих в специальной военной операции.
Дискуссия о мемориальных досках на стенах школ состоялась накануне на сессии Пензенской городской думы. Депутат Алексей Иванов резко раскритиковал директора одного из учебных заведений за нежелание установить на здании такую доску в память о выпускнике, погибшем во время спецоперации.
Глава Пензы Александр Басенко предложил оценить ситуацию с другой точки зрения. Он отметил, что с величайшим уважением относится к участникам СВО, но хочет обратить внимание «как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок на зданиях школ, поскольку это прежде всего образовательные учреждения, где учатся дети от 7 лет» (цитата по PenzaInform).
Александр Басенко отметил, что в Пензе есть школы, где погибло по 7–8 выпускников. По его словам, речь идет не о том, чтобы отказать. Чтобы «почтить память и не создавать некрополи на зданиях школ» нужно время. Мэр предложил дождаться «завершения процесса и всех перечислить поименно на одной доске».