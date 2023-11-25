Хинштейн раскритиковал мэра Пензы после дискуссии о мемориальных досках погибшим в СВО на стенах школ

Депутат Госдумы единоросс Александр Хинштейн раскритиковал мэра Пензы Александра Басенко после его высказывания про таблички на стенах школ в память о погибших участниках спецоперации. Накануне Басенко призвал подумать о том, как детская психика будет воспринимать большое количество мемориальных досок на стенах учебных заведений, и призвал повременить с их установкой до окончания СВО.



В своем телеграм-канале Хинштейн 25 ноября написал, что считает позицию главы Пензы «недопустимой и некорректной», поскольку «патриотическое воспитание и увековечивание памяти героев является одной из важнейших государственных задач».

