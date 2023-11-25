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    Полиция пришла в Интерьерный театр на презентацию книги о Сандармохе

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    В Петербурге сотрудники центра «Э» посетили презентацию книги о Сандармохе в Интерьерном театре. Об этом в социальных сетях 25 ноября написал депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

    По его словам, поводом для визита стала жалоба некоего гражданина Е. Е. Семенова, который заявил, что в театре проводится оппозиционное мероприятие с участием иностранных агентов.

    Однако иноагентов на презентации книги Ирины Флиге не нашли. Полиция изъяла экземпляр издания якобы для проверки. Также были переписаны данные участников мероприятия.

    После этого сотрудники правоохранительных органов ушли, а презентация продолжилась.

    «Фонтанка» задала вопрос ГУ МВД о причинах и результатах визита на мероприятие.

    Сандармох — лесное урочище, ставшее в 1937–1938 годах местом массовых расстрелов и захоронений. Оно находится в 19 километрах от Медвежьегорска по дороге на Повенец, в Медвежьегорском районе Республики Карелия. Обнаружено в 1997 году, обустроено как мемориальное кладбище. В 2000 году ему присвоен статус объекта культурного наследия России.

    Российское военно-историческое общество во главе с экс-министром культуры Владимиром Мединским проводит раскопки в Сандармохе в поисках доказательств версии, что в могильнике на самом деле покоятся останки советских военнопленных, погибших в финском плену.

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