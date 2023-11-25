Полиция пришла в Интерьерный театр на презентацию книги о Сандармохе

В Петербурге сотрудники центра «Э» посетили презентацию книги о Сандармохе в Интерьерном театре. Об этом в социальных сетях 25 ноября написал депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.
По его словам, поводом для визита стала жалоба некоего гражданина Е. Е. Семенова, который заявил, что в театре проводится оппозиционное мероприятие с участием иностранных агентов.
Однако иноагентов на презентации книги Ирины Флиге не нашли. Полиция изъяла экземпляр издания якобы для проверки. Также были переписаны данные участников мероприятия.
После этого сотрудники правоохранительных органов ушли, а презентация продолжилась.
«Фонтанка» задала вопрос ГУ МВД о причинах и результатах визита на мероприятие.