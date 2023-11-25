Полиция пришла в Интерьерный театр на презентацию книги о Сандармохе

В Петербурге сотрудники центра «Э» посетили презентацию книги о Сандармохе в Интерьерном театре. Об этом в социальных сетях 25 ноября написал депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.

По его словам, поводом для визита стала жалоба некоего гражданина Е. Е. Семенова, который заявил, что в театре проводится оппозиционное мероприятие с участием иностранных агентов.

Однако иноагентов на презентации книги Ирины Флиге не нашли. Полиция изъяла экземпляр издания якобы для проверки. Также были переписаны данные участников мероприятия.