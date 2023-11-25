Минтранс и Минстрой открыли экспозиции на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Экспозиции Министерства строительства «Строим будущее» и Министерства транспорта «Россия в движении» открылись на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 25 ноября.



В церемонии открытия приняли участие главы министерств Ирек Файзуллин и Виталий Савельев, а также первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу выставки.



На выставке отражены все сферы деятельности Минтранса: воздушный, железнодорожный, морской и внутренний водный транспорт, строительство дорог и инфраструктурных объектов, дорожное хозяйство, цифровизация, лизинг, безопасность и пункты пропуска. Посетители экспозиции «Россия в движении» увидят масштабную модель Крымского моста, макеты морских и речных кораблей, интерактивную карту опорной сети автодорог, а также голографическую 3D-пирамиду, которая визуализирует технологию работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Также гости могут попробовать тренажеры для водителей, капитанов кораблей и машинистов.

