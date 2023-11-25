Минтранс и Минстрой открыли экспозиции на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Экспозиции Министерства строительства «Строим будущее» и Министерства транспорта «Россия в движении» открылись на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве 25 ноября.
В церемонии открытия приняли участие главы министерств Ирек Файзуллин и Виталий Савельев, а также первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу выставки.
На выставке отражены все сферы деятельности Минтранса: воздушный, железнодорожный, морской и внутренний водный транспорт, строительство дорог и инфраструктурных объектов, дорожное хозяйство, цифровизация, лизинг, безопасность и пункты пропуска. Посетители экспозиции «Россия в движении» увидят масштабную модель Крымского моста, макеты морских и речных кораблей, интерактивную карту опорной сети автодорог, а также голографическую 3D-пирамиду, которая визуализирует технологию работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Также гости могут попробовать тренажеры для водителей, капитанов кораблей и машинистов.
После осмотра вице-премьер Андрей Белоусов заметил, что небольшая площадь павильона позволяет получить полное представление о работе транспорта в России за последнее десятилетие. Вице-премьер также напомнил, что скоро транспортная отрасль страны будет отмечать свое 215-летие. «При этом, судя по артефактам, представленным на экспозиции, посвященной строительству М-11, транспортной отрасли в России не менее тысячи лет», — добавил вице-премьер.
В пресс-службе Минстроя рассказали, что экспозиция «Строим будущее» посвящена достижениям в сферах строительства и городского хозяйства. Отдельно рассказывается о восстановлении жилья в новых регионах.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин отметил, что на территории регионов России уже возведено 850 млн квадратных метров жилья и почти 2 млн человек переселили из аварийного фонда.