В Тверской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги в Кимрском округе Тверской области. Пилот выжил, сообщает 25 ноября пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Самолет приземлился в 50 метрах от берега и частично ушел под лед носовой частью. На борту был только пилот, который смог самостоятельно выбраться из воздушного судна и дойти до берега.
Возгорание самолета не произошло. Тверская межрайонная транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиапроисшествия. На месте работают оперативные службы.