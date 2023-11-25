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    В Тверской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги

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    Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги в Кимрском округе Тверской области. Пилот выжил, сообщает 25 ноября пресс-служба регионального ГУ МЧС.

    Самолет приземлился в 50 метрах от берега и частично ушел под лед носовой частью. На борту был только пилот, который смог самостоятельно выбраться из воздушного судна и дойти до берега.

    Возгорание самолета не произошло. Тверская межрайонная транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиапроисшествия. На месте работают оперативные службы.

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