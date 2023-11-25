Бойца ММА поймали нетрезвым за рулем в Петербурге. У него не было прав

Лишенный прав мужчина задержан в Петербурге за вождение в нетрезвом виде.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 25 ноября, автомобиль «Мерседес GLC-250» был остановлен сотрудниками ГИБДД у дома 47 по улице Лени Голикова 23 ноября около четырех ночи. За рулем был 31-летний водитель. По предварительной информации, от него пахло спиртным, но от медицинского освидетельствования он отказался.

Во время проверки выяснилось, что остановленный лишен водительских прав, причем за аналогичное правонарушение.

По предварительной информации, водитель — российский боец смешанных единоборств, чемпион России по грэпплингу Умар Вахаев.