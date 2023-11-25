В Башкирии женщина без прав сорвалась на машине с моста в реку. Погибли она и маленькие дети

В Башкирии автомобиль упал с переправы в реку Белая. За рулем «Шкоды Фабия» была лишенная водительских прав женщина, а в салоне — двое ее маленьких детей. Все трое погибли. Подробности 25 ноября сообщает республиканский Следственный комитет.



По предварительной информации, трагедия произошла вечером 24 ноября у села Азнагулово в Белорецком районе. Женщина 1982 года рождения выехала на легковушке на пешеходный мост через реку, не справилась с управлением, в результате машина упала в реку. Водитель, а также ее 5-летний сын и 6-летняя дочь погибли на месте. Женщина была лишена права управления транспортным средством.