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    В Башкирии женщина без прав сорвалась на машине с моста в реку. Погибли она и маленькие дети

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    В Башкирии автомобиль упал с переправы в реку Белая. За рулем «Шкоды Фабия» была лишенная водительских прав женщина, а в салоне — двое ее маленьких детей. Все трое погибли. Подробности 25 ноября сообщает республиканский Следственный комитет.

    По предварительной информации, трагедия произошла вечером 24 ноября у села Азнагулово в Белорецком районе. Женщина 1982 года рождения выехала на легковушке на пешеходный мост через реку, не справилась с управлением, в результате машина упала в реку. Водитель, а также ее 5-летний сын и 6-летняя дочь погибли на месте. Женщина была лишена права управления транспортным средством.

    СК России по Республике Башкортостан

    В МЧС республики добавили, что «Шкоду» достали трактором местные жители.

    Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (Управление ТС водителем, не имеющим или лишенным прав, действия которого повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц). В СК уточняют, что должностные лица районной администрации не обеспечили безопасный проезд в село через реку и не оградили пешеходный мост от автомобилей. В связи с этим также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц).

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    Прокуратура Башкирии контролирует установление всех обстоятельств случившегося.

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    Гость25 Ноя 2023 в 19:06
    День матери
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