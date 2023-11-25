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    Погибшего военкора Бориса Максудова посмертно наградили орденом Мужества

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    Погибшего в Запорожской области военного корреспондента Бориса Максудова посмертно наградили орденом Мужества. Указ президента России Владимира Путина разместили 25 ноября на портале официального опубликования правовых актов.

    В тексте говорится, что Борис Максудов награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга».

    Военкор скончался после ранения в Запорожье. По словам телеведущего Владимира Соловьева, 38-летний Максудов освещал события в Донбассе с первых дней спецоперации. В Запорожье он снимал репортаж об обстрелах, пока 22 ноября сам не попал под атаку беспилотников.

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