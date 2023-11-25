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    Венеция начнет взимать «налог на чрезмерный туризм». За посещение города без ночевки придется заплатить 5 евро

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    Власти Венеции будут взимать с туристов по 5 евро за посещение города в 2024 году. Об этом 24 ноября сообщил мэр города Луиджи Бруньяро, передают СМИ. Так называемая «программа вклада туристов» должна уменьшить скопление людей в Венеции, а также стимулировать более длительные посещения.

    Платить придется туристам, которые приезжают в город на один день в часы пик — с 8.30 до 16.00. Сбор будут взимать не каждый день, а в высокий сезон и в основном по выходным: 25–30 апреля, 1–5 мая и последующие выходные вплоть до 14 июля, за исключением 1–2 июня, итого 29 дней. Посетителям, которые приезжают в Венецию на ужин или на концерт, платить не придется. Также от сбора освобождены те, кто проведет хотя бы одну ночь в гостинице.

    Заплативший налог турист в подтверждение оплаты получит QR-код. Нарушителям грозит штраф от 30 до 500 евро. Проверки будут проводить выборочно.

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    Венеция вводит налог для туристов
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