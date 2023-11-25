Венеция начнет взимать «налог на чрезмерный туризм». За посещение города без ночевки придется заплатить 5 евро

Власти Венеции будут взимать с туристов по 5 евро за посещение города в 2024 году. Об этом 24 ноября сообщил мэр города Луиджи Бруньяро, передают СМИ. Так называемая «программа вклада туристов» должна уменьшить скопление людей в Венеции, а также стимулировать более длительные посещения.



Платить придется туристам, которые приезжают в город на один день в часы пик — с 8.30 до 16.00. Сбор будут взимать не каждый день, а в высокий сезон и в основном по выходным: 25–30 апреля, 1–5 мая и последующие выходные вплоть до 14 июля, за исключением 1–2 июня, итого 29 дней. Посетителям, которые приезжают в Венецию на ужин или на концерт, платить не придется. Также от сбора освобождены те, кто проведет хотя бы одну ночь в гостинице.