В Краснодарском крае затоплены дома и дворы, селевой поток хлынул на трассу М-4

Сильнейшие ливни обрушились на Краснодарский край 24 ноября. Как рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, дождь шел с 8 утра до 20 часов вечера, всего выпало 83,5 мм осадков.
Портал 93.ru сообщает о затопленных домах и дворах в станице Пятигорской в Горячеключевском районе.
По данным издания, селевой поток сошел на трассу М-4 Дон. Из-за увязшего в грязи грузовика движение со стороны Краснодара было временно перекрыто в Туапсинском районе на спуске с Молдовановского перевала.
На момент публикации проезжую часть от последствий схода селя очистили и движение восстановили.