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    В Краснодарском крае затоплены дома и дворы, селевой поток хлынул на трассу М-4

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    Сильнейшие ливни обрушились на Краснодарский край 24 ноября. Как рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, дождь шел с 8 утра до 20 часов вечера, всего выпало 83,5 мм осадков.

    Фото: телеграм-канал Погода от шефа. Михаил Леус
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    Портал 93.ru сообщает о затопленных домах и дворах в станице Пятигорской в Горячеключевском районе.

    93.RU | Новости Краснодара и Краснодарского края

    По данным издания, селевой поток сошел на трассу М-4 Дон. Из-за увязшего в грязи грузовика движение со стороны Краснодара было временно перекрыто в Туапсинском районе на спуске с Молдовановского перевала.

    На момент публикации проезжую часть от последствий схода селя очистили и движение восстановили.

    Фото: телеграм-канал Погода от шефа. Михаил Леус

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