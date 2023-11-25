Организм говорит «SOS!»: что делать, если у вас появилась метеозависимость

Врач рассказала о симптомах метеозависимости и почему они появляются

Сонливость, вялость, головные боли и даже тошнота — так организм человека может реагировать на смену погоды. Метеозависимость проявляется у всех по-разному, и каждый чувствует свою переменную. В видео выше врач-кардиолог Ольга Голубева объяснила, почему самочувствие ухудшается из-за скачков температуры или влажности на улице и магнитных бурь.

Ольга Голубева — практикующий врач-кардиолог высшей категории со стажем работы более 30 лет. Участница международных и общероссийских конгрессов кардиологов. Член российского и европейского общества кардиологов. Участница многих международных исследовательских проектов. Имеет грамоту от ведущих кардиологов 6 стран Европы и Америки за вклад в науку. Нутрициолог. Специалист по профилактической медицине.

Метеочувствительность — это не симптом какого-то конкретного заболевания, но это сигнал организма, что ему нужна помощь, утверждает Ольга Голубева.

— Дело в том, что у каждого из нас есть генетические предрасположенности, и со временем накапливаются какие-то проблемы по здоровью. Чаще всего это какие-то сосудистые проявления у людей. Кроме этого у нас могут быть различные дефицитные состояния, например железодефицит. И это всё влияет на нашу реакцию на смену климата, на смену погоды и так далее.

— Когда у нас идет смена погоды, то организм реагирует на выделение различных факторов воспаления. И чем больше этих факторов воспаления начинает выделяться, тем больше они находят свою точку приложения. Поэтому где слабое место у человека, то и проявляется.



Врач не советует метеочувствительным людям запивать симптомы таблетками, лучше проанализировать свой образ жизни и найти причину плохого самочувствия.