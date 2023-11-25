    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -12

    0 м/с, штиль

    748мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.81eur96.92

    Организм говорит «SOS!»: что делать, если у вас появилась метеозависимость

    На видео врач рассказала, почему люди плохо себя чувствуют из-за смены погоды

    4202
    21 комментарий

    Врач рассказала о симптомах метеозависимости и почему они появляются

    Кристина Полевая

    Сонливость, вялость, головные боли и даже тошнота — так организм человека может реагировать на смену погоды. Метеозависимость проявляется у всех по-разному, и каждый чувствует свою переменную. В видео выше врач-кардиолог Ольга Голубева объяснила, почему самочувствие ухудшается из-за скачков температуры или влажности на улице и магнитных бурь.

    Ольга Голубева — практикующий врач-кардиолог высшей категории со стажем работы более 30 лет. Участница международных и общероссийских конгрессов кардиологов. Член российского и европейского общества кардиологов. Участница многих международных исследовательских проектов. Имеет грамоту от ведущих кардиологов 6 стран Европы и Америки за вклад в науку. Нутрициолог. Специалист по профилактической медицине.

    Короткий световой день также отражается на самочувствии человека
    Короткий световой день также отражается на самочувствии человекаФото: Иван Митюшев
    ПоделитьсяПоделиться

    Метеочувствительность — это не симптом какого-то конкретного заболевания, но это сигнал организма, что ему нужна помощь, утверждает Ольга Голубева.

    — Дело в том, что у каждого из нас есть генетические предрасположенности, и со временем накапливаются какие-то проблемы по здоровью. Чаще всего это какие-то сосудистые проявления у людей. Кроме этого у нас могут быть различные дефицитные состояния, например железодефицит. И это всё влияет на нашу реакцию на смену климата, на смену погоды и так далее.

    Изменение погоды вызывает обострение возникшей у человека проблемы.

    — Когда у нас идет смена погоды, то организм реагирует на выделение различных факторов воспаления. И чем больше этих факторов воспаления начинает выделяться, тем больше они находят свою точку приложения. Поэтому где слабое место у человека, то и проявляется.

    Врач не советует метеочувствительным людям запивать симптомы таблетками, лучше проанализировать свой образ жизни и найти причину плохого самочувствия.

    Врач уверяет, что 50% нашего здоровья зависит от образа жизни
    Врач уверяет, что 50% нашего здоровья зависит от образа жизниФото: Иван Митюшев
    ПоделитьсяПоделиться
    Короткий световой день также отражается на самочувствии человека
    Короткий световой день также отражается на самочувствии человекаФото: Иван Митюшев
    Врач уверяет, что 50% нашего здоровья зависит от образа жизни
    Врач уверяет, что 50% нашего здоровья зависит от образа жизниФото: Иван Митюшев

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close