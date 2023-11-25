Если вам уже 65, то делать это опасно: чем рискуют пожилые люди, когда заводят кошек, рассказали ученые

Неужели такое чудо может навредить Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Пожилые люди часто заводят питомцев, и врачи обычно высказываются в пользу такого решения. Неудивительно, ведь коты и собаки помогают снимать стресс, а их владельцы чувствуют себя менее одинокими. В то же время ученые недавно обнаружили, что людям старше 65 лет следует осторожнее обращаться с кошками. О чем рассказали наши коллеги из «Доктора Питера».



Можно заразиться Ученые из США и Испании провели исследование, во время которого изучили образцы крови 600 человек старше 65 лет. Выяснилось, что две трети из них заражены токсоплазмой.



Этот паразит размножается в кишечнике кошек и в человеческий организм попадает обычно после того, как хозяин убирает за своим питомцем лоток. Токсоплазмой также можно заразиться, если, к примеру, кошка ходит в туалет в огороде, а овощи затем, не слишком хорошо помытые, попадают на стол.

Врачи отмечают, что токсоплазмоз не опасен для людей с сильным иммунитетом: после заражения симптомы развиваются лишь у одного человека из десяти. К слову, напоминают они грипп: в теле и мышцах может ломить, а лимфоузлы увеличиваются.



Команда ученых из Колорадского университета в Боулдере, Мэрилендского университета в Колледж-Парке и Университета Ла-Коруньи в Испании отмечает, что в пожилом возрасте иммунная система уже с трудом справляется с подобными паразитами, и прогрессирующая инфекция впоследствии может провоцировать мышечную слабость. В итоге возникает истощение мышц, это повышает риски растяжений и переломов в пожилом возрасте. Люди буквально становятся более хрупкими.

В статье подчеркивается, что инфицированные токсоплазмой люди склонны к рискованному поведению и часто демонстрируют импульсивность. У них также выше риски возникновения шизофрении и других психических расстройств. Кроме того, люди с токсоплазмозом чаще совершают попытки самоубийства.



Как защитить себя Врачи советуют владельцам кошек ежедневно менять их лоток и всегда мыть после этого руки. Фрукты и овощи перед употреблением нужно также тщательно мыть. Недоваренное мясо, например свинину или баранину, лучше не есть.

В целом пожилым людям, пациентам с ослабленным иммунитетом и беременным женщинам рекомендуется избегать ухода за кошкой, лоток должен менять кто-то другой. Бездомных животных также лучше не подбирать.



Есть ответ, кто умнее — кошка или собака После долгих экспериментов ученые пришли к выводу: в коре головного мозга (область, которая отвечает за мышление и планирование) собак в два раза больше нейронов, чем у кошек.

Ученые даже смогли назвать точные цифры. Так, у собак около 530 миллионов нейронов, а у кошек — лишь 250 миллионов. Для сравнения: в коре человеческого мозга около 16 млрд нейронов. Из этого можно сделать вывод, что среднестатистический лабрадор все-таки умнее среднестатистического мейн-куна. Ведь именно количество нейронов в головном мозге влияет на способность живого существа делать выводы, опираясь на прошлый опыт.

— Я считаю, что общее количество нейронов в головном мозге животного, особенно в коре, определяет всё богатство его интеллектуальных способностей и возможности предсказывать события, исходя из прошлого опыта, — объясняет профессор психологии и биологии Сузана Эркулано-Оузель, одна из авторов исследования. Эксперты также предположили, что собаки биологически приспособлены к наиболее сложным умственным процессам, нежели кошки. Но есть важный нюанс.

Если сопоставить размер мозга кошки и собаки, то орган первых будет меньше, особенно если мы говорим о крупных породах собак. Ученые выяснили, что у кошачьих плотность нейронов в коре головного мозга больше, и это свидетельствует о том, что котики совсем не глупые животные. Они тоже могут делать выводы и учить команды, но, учитывая специфику характера, им может быть просто лень.

Самым «мозговитым» эксперты назвали енота: несмотря на скромные размеры, количество нейронов в коре его мозга оказалось почти такое же, как у собак. По расчетам ученых, плотность нейронов в мозге енотов приблизительно такая же, как у приматов.

