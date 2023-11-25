«Этнографический диктант»: попробуйте ответить на 11 вопросов об истории и традициях России

Есть в России такая традиция — раз в год в ноябре «Этнографический диктант» проводить. Чтобы его участники могли проверить, насколько хорошо они знают культуру и традиции народов страны. Желающих проверить свои знания обычно так много, что организаторы акции объявляют итоги аж в декабре. Мы предлагаем вам не ждать так долго и за считаные минуты узнать свои результаты. Для этого достаточно всего лишь ответить на 11 вопросов нашего теста.