Есть в России такая традиция — раз в год в ноябре «Этнографический диктант» проводить. Чтобы его участники могли проверить, насколько хорошо они знают культуру и традиции народов страны. Желающих проверить свои знания обычно так много, что организаторы акции объявляют итоги аж в декабре. Мы предлагаем вам не ждать так долго и за считаные минуты узнать свои результаты. Для этого достаточно всего лишь ответить на 11 вопросов нашего теста.
«Этнографический диктант»: попробуйте ответить на 11 вопросов об истории и традициях России
Проверьте, что вы можете рассказать о стране, в которой живете
25 ноября 2023, 20:01
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По одной из версий, название озера Таватуй, расположенного в Невьянском районе Свердловской области, можно разложить на слова «та», «ва» и «туй», относящиеся к языку одного из народов Среднего Урала, и перевести как «этот водный путь». Существует легенда о проводнике из этого народа, который показал русским озеро и сказал, что надо идти водным путем. О языке какого народа идет речь?
Какое прозвище получили белорусы из числа крестьян, массово переселявшихся на Урал в начале ХХ века?
На Русском Севере перед отъездом к венчанию при выходе невесты из родного дома она тащила за собой скатерть со стола. Зачем она это делала?
Во всяком случае, вы узнали кое-что новое о России
Во многих вопросах вы хорошо разбираетесь, но еще есть над чем поработать
В свободное время вы изучаете историю и традиции России. Просто еще не до всех энциклопедий добрались
Если кого и спрашивать о истории и традициях России, так это у вас. Вы — ходячая энциклопедия!