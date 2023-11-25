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    «Этнографический диктант»: попробуйте ответить на 11 вопросов об истории и традициях России

    Проверьте, что вы можете рассказать о стране, в которой живете

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    19 комментариев
    Думаете, что знаете о России всё? Тогда вы наверняка ответите правильно на все задания нашего теста
    Думаете, что знаете о России всё? Тогда вы наверняка ответите правильно на все задания нашего тестаФото: Елена Латыпова / NGS55.RU
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    Есть в России такая традиция — раз в год в ноябре «Этнографический диктант» проводить. Чтобы его участники могли проверить, насколько хорошо они знают культуру и традиции народов страны. Желающих проверить свои знания обычно так много, что организаторы акции объявляют итоги аж в декабре. Мы предлагаем вам не ждать так долго и за считаные минуты узнать свои результаты. Для этого достаточно всего лишь ответить на 11 вопросов нашего теста.

    По преданию о призвании Рюрика в Новгород в 862 году, зафиксированному в Повести временных лет, известно, что варягов совместно призвали словене, кривичи, чудь, весь и меря. Эти народы жили рядом и были связаны между собой и с варягами торговыми отношениями. Именно на их землях начинался старейший торговый путь из Скандинавии на Ближний Восток. Как он назывался?

    На период правления князя Владимира Святого пришлось Крещение Руси. На территории какого современного города принял крещение сам князь Владимир?

    В 1617 году Россия и Швеция подписали Столбовский мирный договор, по которому Корельский уезд с городом Корелой, а также Ижорская земля почти на 100 лет отошли к Швеции. И несколько лет спустя с этих мест начался массовый исход карельского и ижорского населения из «Швеции за рубеж русской». Сами переселенцы говорили о трех причинах перехода в Россию. Среди них были «для языка и своей природы», «от больших податях, тягости». Какую еще причину называли переселенцы?

    В каком году братья Кирилл и Мефодий создали славянскую письменность? Год считается годом рождения славянской письменности. Тогда были написаны первые слова на славянском языке

    Согласно якутской традиции, если женщина хочет подчеркнуть уважительное отношение к своему мужу, она называет его этим словом. Каким?

    По одной из версий, название озера Таватуй, расположенного в Невьянском районе Свердловской области, можно разложить на слова «та», «ва» и «туй», относящиеся к языку одного из народов Среднего Урала, и перевести как «этот водный путь». Существует легенда о проводнике из этого народа, который показал русским озеро и сказал, что надо идти водным путем. О языке какого народа идет речь?

    Какое прозвище получили белорусы из числа крестьян, массово переселявшихся на Урал в начале ХХ века?

    У восточнославянских народов на крестинах младенца отца ребенка угощали специальной густой и очень соленой кашей. Для чего это делали?

    На Русском Севере перед отъездом к венчанию при выходе невесты из родного дома она тащила за собой скатерть со стола. Зачем она это делала?

    Какой смысл имеет широко распространенный обычай перед отъездом кого-либо из членов семьи всем находящимся в доме молча посидеть несколько мгновений?

    В большинство языков мира слово «тундра» пришло из русского. Но в русский язык это слово попало из другого языка. Какой финно-угорский народ этим словом называл горы без леса?

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    «Этнографический диктант»: попробуйте ответить на 11 вопросов об истории и традициях России

    Во всяком случае, вы узнали кое-что новое о России

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    «Этнографический диктант»: попробуйте ответить на 11 вопросов об истории и традициях России

    Во многих вопросах вы хорошо разбираетесь, но еще есть над чем поработать

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    «Этнографический диктант»: попробуйте ответить на 11 вопросов об истории и традициях России

    В свободное время вы изучаете историю и традиции России. Просто еще не до всех энциклопедий добрались

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    «Этнографический диктант»: попробуйте ответить на 11 вопросов об истории и традициях России

    Если кого и спрашивать о истории и традициях России, так это у вас. Вы — ходячая энциклопедия!

    Поделитесь результатом

    Думаете, что знаете о России всё? Тогда вы наверняка ответите правильно на все задания нашего теста
    Думаете, что знаете о России всё? Тогда вы наверняка ответите правильно на все задания нашего тестаФото: Елена Латыпова / NGS55.RU

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