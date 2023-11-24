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    ЦБ ужесточил правила выдачи займов для закредитованных россиян

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    35 комментариев

    Банк России изменил условия выдачи необеспеченных кредитов для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. О таком решении Совета директоров 24 ноября сообщил сам регулятор.

    ЦБ изменил так называемые «макропруденциальные лимиты» (предельная доля займов с определенными характеристиками от общего объема. — Прим. ред.) по необеспеченным кредитам на первый квартал 2024 года. Доля таких займов, выданных клиентам с долговой нагрузкой (соотношение платежей по кредитам к доходу. — Прим. ред.) от 50 до 80%, должна сократиться с нынешних 30 до 25% как у банков, так и микрофинансовых организаций. По кредитным картам лимит снижается с 20 до 10% в банках и с 20 до 15% в МФО.

    Для заемщиков с долговой нагрузкой выше 80% сохранены действующие ограничения (5% в банках, 15% в МФО).

    «Решение принято для того чтобы ограничить закредитованность граждан, прежде всего тех, кто уже имеет высокую долговую нагрузку», — отмечает регулятор.

    ЦБ начал устанавливать макропруденциальные лимиты с 1 января 2023 года. Инструмент позволил сократить долю вновь предоставляемых кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, отмечает регулятор.

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    ЦБУжесточили выдачу кредитов
    ЛАЙК1
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    Комментарии 35

    Свободу Лёхе!25 Ноя 2023 в 00:39
    Любопытная ситуация, когда-то государство, от лица, теперь уже, тайного Героя России, а тогда ещё - от киндер-сюрприза, объявило гражданам, что оно - банкрот перед ними и, денежки их - тю-тю.. (в стиле, уже 24 года известного нам персонажа)), что тогда сделали Граждане?..) Ну, эт ладно, понятно, что наивными были, не было Опыта даже предположить к чему всё это идёт, теперь же, нельзя так сказать но, и ситуация разворачивается в обратную сторону - теперь же, Граждане могут ответить Этому государству: извини, денег у нас нет, но ты - держись, хорошего тебе настроения!..) - Чем на это ответит Это "государство"? - Погоди, Господи, его же, фактически, уже нет! - Рассуждай, будто есть оно!..) - Начнёт всё изымать, сначала, как можно мягче, где больше шерсти стричь начнёт..) - Затем? - Доберётся и до внутренностей!..) - Не считаешь же ты Народ России за баранов?!-Господи, если серьёзно наблюдать.. - Причина?-Она же на поверхности: привычка, что всё уже решено за тебя, а твой удел - стойло..(
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