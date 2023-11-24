ЦБ ужесточил правила выдачи займов для закредитованных россиян

Банк России изменил условия выдачи необеспеченных кредитов для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. О таком решении Совета директоров 24 ноября сообщил сам регулятор.
ЦБ изменил так называемые «макропруденциальные лимиты» (предельная доля займов с определенными характеристиками от общего объема. — Прим. ред.) по необеспеченным кредитам на первый квартал 2024 года. Доля таких займов, выданных клиентам с долговой нагрузкой (соотношение платежей по кредитам к доходу. — Прим. ред.) от 50 до
Для заемщиков с долговой нагрузкой выше
«Решение принято для того чтобы ограничить закредитованность граждан, прежде всего тех, кто уже имеет высокую долговую нагрузку», — отмечает регулятор.
ЦБ начал устанавливать макропруденциальные лимиты с 1 января 2023 года. Инструмент позволил сократить долю вновь предоставляемых кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, отмечает регулятор.