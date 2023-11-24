Петербург получил три Гран-при премии Russian Event Awards 2023

Туристический «хет-трик» оформил Петербург в финале Международной премии Russian Event Awards 2023. Победителей объявили 24 ноября в Нижнем Новгороде, сообщил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
За первенство боролись участники из 140 городов: 297 проектов из 53 регионов России и 6 проектов из двух регионов Республики Беларусь.
Петербургские проекты заняли пять призовых мест, в том числе три первых:
- Гран-при в номинации «Регион событийного туризма»;
- Гран-при в номинации «Лучшее MICE событие в области туризма» — Петербургский международный туристский форум TRAVEL HUB;
- Гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел» — фестиваль-ярмарка «Натуральное путешествие».
Кроме того, Петербургу присудили третье место в номинации «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении» (Фестиваль ледовых скульптур «КроншЛёд»).
Также третье место город занял в номинации «Лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма» (Открытие летнего туристического сезона. Фестиваль ледоколов).