«Двойка» в планшет. Российским учителям и другим бюджетникам закупят гаджеты за 67 млрд рублей

Учителям, врачам, полицейским и пожарным раздадут планшеты на 67 млрд рублей. Об этом 24 ноября сообщают «Ведомости».



По данным издания, такие цифры содержатся в последней версии национального проекта «Экономика данных», представленного министром цифрового развития Максутом Шадаевым на стратегической сессии в правительстве 21 ноября. Это будут устройства с российской операционной системой. По мнению экспертов, речь, вероятно, идет об ОС «Аврора». Деньги на закупку выделят из бюджета до 2030 года.

Больше половины общей суммы (42 млрд рублей) направят на планшеты для учителей. В ближайшие семь лет все преподаватели будут иметь такие устройства, рассчитывают в Минцифры. Благодаря этому 99% записей на уроках будет заноситься сразу в электронный журнал.