«Миллионные доходы». В VK рассказали, сколько зарабатывают популярные паблики во «ВКонтакте»

Все подключенные к партнерской программе сообщества во «ВКонтакте» зарабатывают около 200 миллионов рублей в месяц. Об этом 24 ноября рассказала директор департамента VK по работе с сообществами Мария Воробьева в рамках VK Day, передает РБК.

По ее словам, всего к программе подключены 15 тысяч авторов. Самые популярные паблики — «Леонардо Дайвинчик» (15 миллионов подписчиков), MDK (12 миллионов), «Пикабу» — (3,1 миллиона), «ЭГО | Психология» (1,2 миллиона). «Средний доход на самом деле не очень высокий, но, учитывая, что разрыв огромный, лидеры получают миллионные доходы», — отметила Мария Воробьева.