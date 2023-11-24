Женский «Зенит» в решающем матче обыграл ЦСКА и второй раз подряд стал чемпионом России

Женская команда футбольного клуба «Зенит» обыграла в 5-м туре заключительного этапа женской Суперлиги ЦСКА и сохранила за собой титул чемпионок. В решающем матче, который прошел 24 ноября на стадионе «Новые Химки» в Химках, петербурженки обыграли армейскую команду со счетом 2:1.



На 63-й минуте забила нападающая «Зенита» Ана Диаш. Спустя три минуты Алена Андреева увеличила преимущество гостей — 2:0. На 88-й минуте полузащитница Татьяна Петрова сократила отставание, но большего ЦСКА достичь не удалось.

В итоге «Зенит» выиграл и занял первое место в турнирной таблице чемпионата России 2023 года. Команда набрала 41 очко по итогам 27 матчей. ЦСКА остался на второй строчке с результатом 38 очков. Для сине-бело-голубых этот титул стал вторым в истории. Впервые женская команда «Зенита» выиграла чемпионат России в 2022 году.